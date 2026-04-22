Mazatlecos disfrutan de una noche de arte y coctel

En una noche llena de arte y emotividad, se inauguró la exposición La Nostalgia del Ayer en la Galería Ángela Peralta, donde artistas, familiares y amantes de la cultura se dieron cita para celebrar este proyecto colectivo.

El evento fue encabezado por el organizador Rafael Ávila Tirado y autoridades culturales, quienes destacaron el valor de la memoria y las emociones a través del arte.

Tras el corte de listón, los asistentes recorrieron la exposición y compartieron impresiones en un ambiente de convivencia, donde también disfrutaron de un ameno coctel.

La velada transcurrió entre charlas, fotografías y expresiones artísticas, consolidando a este espacio como punto de encuentro para la comunidad cultural del puerto.