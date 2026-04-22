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Cultura

Mazatlecos disfrutan de una noche de arte y coctel

Invitados se reúnen en la Galería Ángela Peralta para celebrar una exposición llena de nostalgia
Marisela González |
22/04/2026 16:08
22/04/2026 16:08

En una noche llena de arte y emotividad, se inauguró la exposición La Nostalgia del Ayer en la Galería Ángela Peralta, donde artistas, familiares y amantes de la cultura se dieron cita para celebrar este proyecto colectivo.

El evento fue encabezado por el organizador Rafael Ávila Tirado y autoridades culturales, quienes destacaron el valor de la memoria y las emociones a través del arte.

Tras el corte de listón, los asistentes recorrieron la exposición y compartieron impresiones en un ambiente de convivencia, donde también disfrutaron de un ameno coctel.

La velada transcurrió entre charlas, fotografías y expresiones artísticas, consolidando a este espacio como punto de encuentro para la comunidad cultural del puerto.

  • $!Autoridades y organizadores realizan el corte de listón durante la inauguración de la exposición en la Galería Ángela Peralta.
    Autoridades y organizadores realizan el corte de listón durante la inauguración de la exposición en la Galería Ángela Peralta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rafael Ávila Tirado expresó unas palabras a los presentes.
    Rafael Ávila Tirado expresó unas palabras a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Miguel Flores, Sandra Alarriba, Sandra Ramírez, Ginni Alarriba y Lupita Guerrero.
    Miguel Flores, Sandra Alarriba, Sandra Ramírez, Ginni Alarriba y Lupita Guerrero. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rufina Millán y Modesta González.
    Rufina Millán y Modesta González. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adrián Villela y Estefanía Gallegos.
    Adrián Villela y Estefanía Gallegos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucina Sánchez Ibarra
    Lucina Sánchez Ibarra ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Quetzalli Hernández entre su esposo Alberto Téllez y su sobrina Magaly Hernández.
    Quetzalli Hernández entre su esposo Alberto Téllez y su sobrina Magaly Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alfredo Torres y Yazmín Aguilar.
    Alfredo Torres y Yazmín Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martha Sofía Beltrán Noriega entre sus familiares.
    Martha Sofía Beltrán Noriega entre sus familiares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El joven artista Juan Diego Soberanes junto a su familia.
    El joven artista Juan Diego Soberanes junto a su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karla Velarde, Marcial Hernández, Ellen Piña, Hilda Peraza, Janeth Piña, Judith Collard y Cuitlahuac Rojo.
    Karla Velarde, Marcial Hernández, Ellen Piña, Hilda Peraza, Janeth Piña, Judith Collard y Cuitlahuac Rojo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lupita Guerrero y su familia.
    Lupita Guerrero y su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Asistentes recorren la galería y aprecian las obras que integran la exposición durante la velada cultural.
    Asistentes recorren la galería y aprecian las obras que integran la exposición durante la velada cultural. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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