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Mazatlecos disfrutan velada literaria con Ernestina Yépiz

La escritora compartió su más reciente obra en una velada íntima acompañada de lectores y amigos del ámbito cultural
Marisela González |
17/04/2026 12:04
17/04/2026 12:04

En un ambiente cálido, íntimo y rodeado de expresiones artísticas, la escritora Ernestina Yépiz presentó su libro ‘Entonces la noche’, en el espacio de la artista plástica Marysol Galván, donde se congregaron lectores, amigos y amantes de la literatura.

La velada, que tuvo tintes de tertulia, se desarrolló en formato de conversación, en la que la autora estuvo acompañada por la también escritora Jox Castelo, con quien compartió detalles sobre el proceso creativo de su obra más reciente.

Durante la charla, Yépiz explicó que su obra reúne seis relatos, aunque originalmente eran siete, unidos por una temática en común, el desdoblamiento de los personajes y la exploración de la identidad.

A lo largo de la presentación se leyeron fragmentos del libro, en los que se pudo apreciar una narrativa detallada y con fuerte carga poética.

Al finalizar, los asistentes convivieron con la escritora, intercambiaron impresiones y celebraron esta reunión que logró fusionar literatura y arte en un mismo espacio, dejando una atmósfera de cercanía y reflexión entre los presentes.

  • $!Ernestina Yépiz durante su presentación.
    Ernestina Yépiz durante su presentación. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Estela González y Ariadne González.
    Estela González y Ariadne González. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Karen Jiménez, Alejandro Aguilar, Leonor Ramirez y Lucas Velarde.
    Karen Jiménez, Alejandro Aguilar, Leonor Ramirez y Lucas Velarde. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Guadalupe Aguilar e Ingrid Canudas.
    Guadalupe Aguilar e Ingrid Canudas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!En un ambiente cálido, íntimo y rodeado de expresiones artísticas, la escritora Ernestina Yépiz presentó su libro Entonces la noche.
    En un ambiente cálido, íntimo y rodeado de expresiones artísticas, la escritora Ernestina Yépiz presentó su libro Entonces la noche. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La también escritora Jox Castelo hizo un análisis de la obra y habló de la trayectoria de la expositora invitada.
    La también escritora Jox Castelo hizo un análisis de la obra y habló de la trayectoria de la expositora invitada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gerardo Santamarina
    Gerardo Santamarina ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ernestina Yépiz explica su última obra.
    Ernestina Yépiz explica su última obra. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes convivieron entre el arte de la galería.
    Los asistentes convivieron entre el arte de la galería. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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