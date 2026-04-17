Mazatlecos disfrutan velada literaria con Ernestina Yépiz

En un ambiente cálido, íntimo y rodeado de expresiones artísticas, la escritora Ernestina Yépiz presentó su libro ‘Entonces la noche’, en el espacio de la artista plástica Marysol Galván, donde se congregaron lectores, amigos y amantes de la literatura.

La velada, que tuvo tintes de tertulia, se desarrolló en formato de conversación, en la que la autora estuvo acompañada por la también escritora Jox Castelo, con quien compartió detalles sobre el proceso creativo de su obra más reciente.

Durante la charla, Yépiz explicó que su obra reúne seis relatos, aunque originalmente eran siete, unidos por una temática en común, el desdoblamiento de los personajes y la exploración de la identidad.

A lo largo de la presentación se leyeron fragmentos del libro, en los que se pudo apreciar una narrativa detallada y con fuerte carga poética.

Al finalizar, los asistentes convivieron con la escritora, intercambiaron impresiones y celebraron esta reunión que logró fusionar literatura y arte en un mismo espacio, dejando una atmósfera de cercanía y reflexión entre los presentes.