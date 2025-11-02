Gente
Tradición mexicana

Mazatlecos y turistas viven con alegría la Callejoneada ‘Noche de Esperanza’

Entre música de banda, catrinas coloridas y un ambiente lleno de tradición, cientos de mazatlecos y visitantes se unieron a la tradicional Callejoneada del Día de Muertos, que este año llevó por nombre ‘Noche de Esperanza’, iluminando las calles del Centro Histórico con alegría, baile y cultura.
Marisela González |
02/11/2025 14:55
Con un ambiente de fiesta, el Centro Histórico de Mazatlán se convirtió en un gran escenario de color, tradición y música durante la tradicional Callejoneada del Día de Muertos, que este 2025 llevó por nombre “Noche de Esperanza”.

Decenas de familias, grupos de amigos y turistas se dieron cita en las calles del centro para disfrutar del recorrido que, como cada año, combina la alegría del pueblo mazatleco con las raíces más profundas de la celebración mexicana a los fieles difuntos.

Entre comparsas, bailarines y catrinas que parecían cobrar vida, el público aplaudía, tomaba fotografías y bailaba al ritmo de las bandas sinaloenses que llenaron el ambiente con notas de tambora.

El recorrido partió desde el emblemático Teatro Ángela Peralta ubicado en la calle Constitución, y avanzó entre calles adornadas con papel picado, velas y flores de cempasúchil.

El buen humor y la convivencia se hicieron presentes en cada rincón, niños con sus rostros pintados de calaveras, parejas bailando en las esquinas y turistas maravillados que no dejaron de grabar cada momento.

El recorrido culminó con un espectáculo de danza y música en la Plazuela Machado, donde artistas locales rindieron homenaje a la memoria y a la esperanza, tema central de esta edición.

  • $!Desiré Ayón, Lucero Lizárraga y Brayan Gamboa, Reina de los Juegos Florales, Reina del Carnaval y Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2025.
    Desiré Ayón, Lucero Lizárraga y Brayan Gamboa, Reina de los Juegos Florales, Reina del Carnaval y Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2025. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mabel Barros de De La Fuente, Emilio de la Fuente y Marcos Lobatos de la Fuente.
    Mabel Barros de De La Fuente, Emilio de la Fuente y Marcos Lobatos de la Fuente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ani Chelo, Cruz Antonio Valenzuela, Orley Pérez, Siu Ling Cotero Chío, Irasema Chío Cortez y Marina Villanueva.
    Ani Chelo, Cruz Antonio Valenzuela, Orley Pérez, Siu Ling Cotero Chío, Irasema Chío Cortez y Marina Villanueva. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!André Jonsson, Estrella Caro y Antón Jonsson.
    André Jonsson, Estrella Caro y Antón Jonsson. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Poncho Lizárraga y Luis Antonio Ríos “Momo”.
    Poncho Lizárraga y Luis Antonio Ríos “Momo”. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El cortejo real del Carnaval 2025 encabezó el desfile.
    El cortejo real del Carnaval 2025 encabezó el desfile. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Perla García Santander junto a su papá Óscar García Osuna.
    Perla García Santander junto a su papá Óscar García Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Diversas catrinas se pudieron apreciar en la Callejoneada.
    Diversas catrinas se pudieron apreciar en la Callejoneada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sodelva Ríos, Carito García y Samuel Sánchez.
    Sodelva Ríos, Carito García y Samuel Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martha Armenta, Abris Tiznado y Abris Lizárraga.
    Martha Armenta, Abris Tiznado y Abris Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los mazatlecos y turistas disfrutaron de una grata velada.
    Los mazatlecos y turistas disfrutaron de una grata velada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Everardo Velarde Miller y Celeste Ramírez de Velarde
    Everardo Velarde Miller y Celeste Ramírez de Velarde ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sheyla Marina Cantón y Alicia Félix.
    Sheyla Marina Cantón y Alicia Félix. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alison Labrador y Daniela Arias.
    Alison Labrador y Daniela Arias. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Dylan Alexander Núnez, Ulises Torres, Miguel Bonilla, Eduardo Segura y Pablo Hernández.
    Dylan Alexander Núnez, Ulises Torres, Miguel Bonilla, Eduardo Segura y Pablo Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Janeth Cázares y André Lira.
    Janeth Cázares y André Lira. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La Alcaldesa Estrella Palacios entre su grupo de funcionarios.
    La Alcaldesa Estrella Palacios entre su grupo de funcionarios. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
