Mazatlecos y turistas viven con alegría la Callejoneada ‘Noche de Esperanza’

Con un ambiente de fiesta, el Centro Histórico de Mazatlán se convirtió en un gran escenario de color, tradición y música durante la tradicional Callejoneada del Día de Muertos, que este 2025 llevó por nombre “Noche de Esperanza”.

Decenas de familias, grupos de amigos y turistas se dieron cita en las calles del centro para disfrutar del recorrido que, como cada año, combina la alegría del pueblo mazatleco con las raíces más profundas de la celebración mexicana a los fieles difuntos.

Entre comparsas, bailarines y catrinas que parecían cobrar vida, el público aplaudía, tomaba fotografías y bailaba al ritmo de las bandas sinaloenses que llenaron el ambiente con notas de tambora.

El recorrido partió desde el emblemático Teatro Ángela Peralta ubicado en la calle Constitución, y avanzó entre calles adornadas con papel picado, velas y flores de cempasúchil.

El buen humor y la convivencia se hicieron presentes en cada rincón, niños con sus rostros pintados de calaveras, parejas bailando en las esquinas y turistas maravillados que no dejaron de grabar cada momento.

El recorrido culminó con un espectáculo de danza y música en la Plazuela Machado, donde artistas locales rindieron homenaje a la memoria y a la esperanza, tema central de esta edición.