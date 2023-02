“El Carnaval me gusta mucho porque es una fiesta para todos, que tiene mucha alegría, muchos colores, las reinas, los reyes, muchas cosas me encantan, y lo que más me gusta son los carros alegóricos y las reinas que pasan en el desfile”, dijo en una entrevista a Noroeste.

“Yo me siento muy emocionada y muy feliz de ser la Reinita de la Poesía; no sé qué voy hacer arriba del carro alegórico, al principio creo que me pondré muy nerviosa porque le tengo miedo a las alturas, pero también me voy a sentir muy emocionada y voy a ir bailando”, dijo Ivanna en una de sus entrevista.

Hoy, ambas niñas podrán disfrutar de la historia de la máxima fiesta carnavalera, de la cual ya forman parte.

REINA INFANTIL 2023

Melanie Alarcón Bernal

9 años

Estudiante de Primaria

Padre: Juan Carlos Alarcón y Sarahí Bernal

REINA DE LA POESÍA

Ivanna Arámburo Vázquez

9 años

Estudiante de Primaria

Padre: Karelby Berenice Vázquez y Sergio de Jesús Arámburo