Melchor, Gaspar y Baltasar llenan de ilusión el festejo de Reyes de Noroeste

La magia del Día de Reyes se hizo presente con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al festejo organizado por Noroeste, quienes fueron recibidos entre sonrisas y aplausos por más de 30 niñas y niños que participaron en la campaña Sé un Rey Mago.

Ataviados con sus tradicionales vestuarios, los Reyes Magos convivieron con los pequeños, escucharon sus deseos y entregaron uno a uno los regalos que previamente habían solicitado en las cartas publicadas en el periódico, en las que no sólo expresaron su ilusión por un juguete, sino también sueños y anhelos propios de su infancia.

La celebración se desarrolló en un ambiente familiar y festivo, donde los asistentes disfrutaron de la tradicional piñata, así como de dulces, rosca de Reyes, pizzas y bebidas.

En la convivencia, los pequeños disfrutaron de pintar sus caras con diversos dibujos que realizaron Pinta Caritas Luna, algunos más, sobretodo aquellos que quieren ser policías de grandes, tuvieron la oportunidad de realizar un paseo en una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

Además de convivir con jugadores de Mazatlán FC, los defensas cañoneros Salvador Rodríguez y Facundo Almada, y su mascota Capitán Krak, así como el Venny, la mascota del Club Venados de Mazatlán, compartiendo así momentos de alegría y convivencia que fortalecieron el espíritu de unión y solidaridad.

Entre risas, juegos y muestras de emoción, las niñas y los niños vivieron una tarde especial en la que la ilusión se convirtió en realidad, gracias al apoyo de los lectores, empresas y colaboradores que se sumaron a esta causa social impulsada por Noroeste.

Con este festejo, el periódico refrendó su compromiso con la comunidad, manteniendo viva una tradición que, año con año, busca llevar esperanza, sonrisas y momentos inolvidables a la niñez sinaloense a través de la campaña Sé un Rey Mago.