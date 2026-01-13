Gente
Melchor, Gaspar y Baltasar llenan de ilusión el festejo de Reyes de Noroeste

Con la llegada de los Reyes Magos, niñas y niños vivieron una tarde llena de alegría, piñata, dulces y regalos durante el festejo organizado por Noroeste, donde los sueños escritos en sus cartas se hicieron realidad gracias a la solidaridad de lectores y empresas participantes
Marisela González |
13/01/2026 13:23
La magia del Día de Reyes se hizo presente con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al festejo organizado por Noroeste, quienes fueron recibidos entre sonrisas y aplausos por más de 30 niñas y niños que participaron en la campaña Sé un Rey Mago.

Ataviados con sus tradicionales vestuarios, los Reyes Magos convivieron con los pequeños, escucharon sus deseos y entregaron uno a uno los regalos que previamente habían solicitado en las cartas publicadas en el periódico, en las que no sólo expresaron su ilusión por un juguete, sino también sueños y anhelos propios de su infancia.

La celebración se desarrolló en un ambiente familiar y festivo, donde los asistentes disfrutaron de la tradicional piñata, así como de dulces, rosca de Reyes, pizzas y bebidas.

En la convivencia, los pequeños disfrutaron de pintar sus caras con diversos dibujos que realizaron Pinta Caritas Luna, algunos más, sobretodo aquellos que quieren ser policías de grandes, tuvieron la oportunidad de realizar un paseo en una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

Además de convivir con jugadores de Mazatlán FC, los defensas cañoneros Salvador Rodríguez y Facundo Almada, y su mascota Capitán Krak, así como el Venny, la mascota del Club Venados de Mazatlán, compartiendo así momentos de alegría y convivencia que fortalecieron el espíritu de unión y solidaridad.

Entre risas, juegos y muestras de emoción, las niñas y los niños vivieron una tarde especial en la que la ilusión se convirtió en realidad, gracias al apoyo de los lectores, empresas y colaboradores que se sumaron a esta causa social impulsada por Noroeste.

Con este festejo, el periódico refrendó su compromiso con la comunidad, manteniendo viva una tradición que, año con año, busca llevar esperanza, sonrisas y momentos inolvidables a la niñez sinaloense a través de la campaña Sé un Rey Mago.

    Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, expresó unas palabras a los presentes en el festejo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Keimy, quien compartió su deseo por obtener un set de muñecas Monster High, aquí recibiendo su regalo de manos de El Venny. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Los Reyes Magos escucharon con atención los deseos de los pequeños, quienes además de pedir juguetes compartieron sueños y anhelos propios de su infancia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, hace entrega de una bicicleta a esta pequeña. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Algunos pequeños tuvieron la oportunidad de conocer una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, experiencia que emocionó especialmente a quienes sueñan con ser policías. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Salvador Rodríguez y Facundo Almada con su pedazo de rosca. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Más de 30 niñas y niños vivieron una tarde llena de ilusión, al convivir con los Reyes Magos y recibir los regalos que solicitaron en sus cartas publicadas en el periódico. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    El ambiente familiar y festivo marcó la celebración, donde no faltaron la tradicional rosca de Reyes, dulces, piñata, pizzas y bebidas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Los pequeños disfrutaron de los dulces de la piñata. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Las hermanas María y Karen Luna estuvieron pintando las caritas de los pequeños asistentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Mia Isabella disfruta el apalear la piñata. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Itzayana le pega a la piñata. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
