$!Melissa Cuevas quiere ser parte de la tradición del Carnaval

Vivir el Carnaval de Mazatlán es la tradición más importante para la familia de Melissa Cuevas; esta fiesta los reúne y les ha regalado momentos que atesoran, ahora, buscan tener la primera corona de Reina en su casa, y para eso se están preparando en conjunto.

El mayor apoyo que tiene la joven de 27 años son su familia, sus papás y hermanos están viviendo este sueño de la mano, para ellos serían increíble ver a Melissa ataviada como soberana en lo alto de un Carro Alegórico, y saludarla, así como han visto a decenas de Reina a lo largo de los años, cuando se reúnen en el malecón a vivir las Fiesta del Rey Momo.

“Mi familia me ha acompañado siempre, mi familia sabe lo que es estar en el Carnaval, el Carnaval une a las familias, y es una tradición que nosotros como mazatlecos tenemos, y ellos me están apoyando mucho porque siempre quieren lo mejor para nosotros como sus hijos, para toda su familia”, dijo Melissa Cuevas con mucha alegría.

Melissa se define como una mujer muy preparada, académicamente puede presumir de tener una Licenciatura en Radiología, y estar estudiando otra licenciatura en Derecho, además se desempeña como Auxiliar de Administración, y como parte de su día a día le gusta grabar contenido para sus redes sociales.

Como una de las 12 candidatas a Reina del Carnaval sabe que la competencia no es fácil, ya que todas buscas un mismo objetivo y solo dos serán las afortunadas que sean coronadas como Reinas, pero será su “compromiso el que me ayude en este camino, sé que me estoy tomando todo el esfuerzo para estar aquí, la responsabilidad y la amabilidad, y la empatía con las demás”, explicó.

Esta experiencia es nueva para Melissa, nunca había vivido algo parecido pero está disfrutando de cada momento. Y trata de aprender lo más que puede para crecer como persona, además está conociendo a sus compañeras candidatas y no deja de sorprenderse con sus historias de vida.

“Cada evento para mí es una emoción nueva, compartimos entre nosotras nuevas experiencias y hasta cosas personales porque poco a poco nos vamos contando parte de nuestra historia, de nuestra vida y es algo que me gusta mucho, y cada día es un reto pero me emociona porque se que cada vez me estoy acercando más a la meta”, agregó.

Finalmente, Melissa es consciente de que es una candidata diferente a las que se han convertido en Reina, pues no viene de una familia de reinas o es parte de una dinastía popular en el puerto. Pero sabe que es capaz de llevar la corona con mucha dignidad y hacer un trabajo que trascienda entre la sociedad.

“Quiero compartir todo el amor que siento por Mazatlán, quiero que la gente pueda ser cercana a mi como Reina, que puede ayudarlos, que no solo sea una imagen, ser algo más, también disfrutar de la fiesta y de las tradiciones pero deja huella en los corazones de la gente”, finalizó.

Melissa se sigue preparando para dar su mejor participación en la noche final, en sus clases de pasarela, oratoria y desenvolvimiento escénico está dando su mayor esfuerzo. Además, combina todas estas responsabilidades con su trabajo y sus estudios.

Perfil

Melissa Cuevas Aispuro

27 años

Auxiliar Administrativo, estudiante de derecho y Licenciada en Radiología

Padres: Efrén Cuevas y Sandra Aispuro

Hermanos: Héctor, Luis y Monse

Pasatiempos: Grabar contenido, cantar, bailar

Color de Porra: Roja