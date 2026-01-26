‘Melodías que salvan vidas’ llena de arte y solidaridad

Una noche donde la música y la solidaridad se encontraron se vivió en el majestuoso Teatro Ángela Peralta con la presentación del concierto “Melodías que salvan vidas”, evento a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, delegación Mazatlán.

El espectáculo, tuvo como objetivo recaudar alrededor de 200 mil pesos para apoyar las labores humanitarias de la institución, reafirmando el compromiso social del arte y la cultura con la comunidad.

La velada fue encabezada por el reconocido barítono mazatleco José Adán Pérez, quien con su potente voz y sensibilidad interpretativa conquistó al público asistente.

El artista estuvo acompañado por los pianistas Michiyo Morikawa y José Joel Quin, conformando una alianza artística inédita que dio como resultado una presentación de gran calidad musical y emotiva carga social.

El repertorio, cuidadosamente seleccionado, llevó a los asistentes por un recorrido de melodías clásicas y piezas entrañables, generando una atmósfera íntima y solidaria que fue correspondida con prolongados aplausos.