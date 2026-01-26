Gente
‘Melodías que salvan vidas’ llena de arte y solidaridad

El barítono mazatleco José Adán Pérez encabezó un emotivo concierto a beneficio de la Cruz Roja Mazatlán, con el objetivo de fortalecer la labor humanitaria de la institución
Marisela González |
26/01/2026 12:13
Una noche donde la música y la solidaridad se encontraron se vivió en el majestuoso Teatro Ángela Peralta con la presentación del concierto “Melodías que salvan vidas”, evento a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, delegación Mazatlán.

El espectáculo, tuvo como objetivo recaudar alrededor de 200 mil pesos para apoyar las labores humanitarias de la institución, reafirmando el compromiso social del arte y la cultura con la comunidad.

La velada fue encabezada por el reconocido barítono mazatleco José Adán Pérez, quien con su potente voz y sensibilidad interpretativa conquistó al público asistente.

El artista estuvo acompañado por los pianistas Michiyo Morikawa y José Joel Quin, conformando una alianza artística inédita que dio como resultado una presentación de gran calidad musical y emotiva carga social.

El repertorio, cuidadosamente seleccionado, llevó a los asistentes por un recorrido de melodías clásicas y piezas entrañables, generando una atmósfera íntima y solidaria que fue correspondida con prolongados aplausos.

  • $!Carmelita Osuna y Lorena Zataráin.
    Carmelita Osuna y Lorena Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Bessie Collard de Kelly y Rodolfo Kelly Álvarez
    Bessie Collard de Kelly y Rodolfo Kelly Álvarez ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ángela Lizárraga y Linda Aguilar.
    Ángela Lizárraga y Linda Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alicia Lugo y Javier Ramírez.
    Alicia Lugo y Javier Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elizabeth Sánchez, Shelsy Plata y Rocío Sánchez.
    Elizabeth Sánchez, Shelsy Plata y Rocío Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Maru de Tirado, Wendy Hardouin, María del Carmen Tirado y Celia de Quintero.
    Maru de Tirado, Wendy Hardouin, María del Carmen Tirado y Celia de Quintero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Nena Cárdenas de Aviña y Miguel Ángel Benítez Torres.
    Nena Cárdenas de Aviña y Miguel Ángel Benítez Torres. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ricardo Huerta y Cande Arias.
    Ricardo Huerta y Cande Arias. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Adán Pérez encabezó el concierto “Melodías que salvan vidas”, ofreciendo una noche llena de música y solidaridad en el Teatro Ángela Peralta.
    José Adán Pérez encabezó el concierto “Melodías que salvan vidas”, ofreciendo una noche llena de música y solidaridad en el Teatro Ángela Peralta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Teatro Ángela Peralta
#Cruz Roja
