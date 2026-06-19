México desata la fiesta en el malecón tras vencer a Corea en el Mundial 2026

La euforia mundialista se apoderó del puerto la noche de este jueves, luego de que la Selección Mexicana consiguiera su segunda victoria consecutiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Corea del Sur.

Minutos después del silbatazo final, cientos de aficionados comenzaron a concentrarse en el malecón, principalmente en el área de las letras de Mazatlán, donde se vivió una auténtica fiesta tricolor.

Familias completas, grupos de amigos y turistas llegaron portando playeras de la selección, banderas de México, sombreros y diversos artículos alusivos al equipo nacional, compartiendo la alegría por el resultado que acerca al conjunto mexicano a la siguiente ronda del torneo.

Los cláxones de automóviles resonaron a lo largo de la avenida Del Mar, mientras caravanas de vehículos avanzaban lentamente entre muestras de apoyo al combinado nacional.

Los asistentes corearon el tradicional “¡México, México!” y celebraron cada momento del encuentro que mantuvo al país pendiente de la justa mundialista que se desarrolla en territorio mexicano.

En el emblemático punto turístico de las letras, así como la zona de Olas Altas, los visitantes aprovecharon para tomarse fotografías y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, captando el ambiente festivo que predominó durante varias horas en Mazatlán.