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Convivencia deportiva

México desata la fiesta en el malecón tras vencer a Corea en el Mundial 2026

La segunda victoria de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 provocó una ola de festejos en el malecón, donde locales y turistas se reunieron para celebrar el triunfo tricolor entre banderas, playeras verdes, cánticos y un ambiente de orgullo nacional
Marisela González |
19/06/2026 14:06
19/06/2026 14:06

La euforia mundialista se apoderó del puerto la noche de este jueves, luego de que la Selección Mexicana consiguiera su segunda victoria consecutiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Corea del Sur.

Minutos después del silbatazo final, cientos de aficionados comenzaron a concentrarse en el malecón, principalmente en el área de las letras de Mazatlán, donde se vivió una auténtica fiesta tricolor.

Familias completas, grupos de amigos y turistas llegaron portando playeras de la selección, banderas de México, sombreros y diversos artículos alusivos al equipo nacional, compartiendo la alegría por el resultado que acerca al conjunto mexicano a la siguiente ronda del torneo.

Los cláxones de automóviles resonaron a lo largo de la avenida Del Mar, mientras caravanas de vehículos avanzaban lentamente entre muestras de apoyo al combinado nacional.

Los asistentes corearon el tradicional “¡México, México!” y celebraron cada momento del encuentro que mantuvo al país pendiente de la justa mundialista que se desarrolla en territorio mexicano.

En el emblemático punto turístico de las letras, así como la zona de Olas Altas, los visitantes aprovecharon para tomarse fotografías y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, captando el ambiente festivo que predominó durante varias horas en Mazatlán.

  • $!Pancho Barraza y Gabriela González.
    Pancho Barraza y Gabriela González. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elena Orozco y Raúl Montiel.
    Elena Orozco y Raúl Montiel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lizbeth Cruz y Édgar Beltrán.
    Lizbeth Cruz y Édgar Beltrán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Derek Vallejo, Érick Vallejo y Lizbeth Ledezma.
    Derek Vallejo, Érick Vallejo y Lizbeth Ledezma. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nancy Domínguez, Melissa Ruiz, María José Tirado, Diana Benítez y Diana Moreno.
    Nancy Domínguez, Melissa Ruiz, María José Tirado, Diana Benítez y Diana Moreno. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Érick Chávez, Daniel Sánchez, Angélica López y Fernando Ruiz.
    Érick Chávez, Daniel Sánchez, Angélica López y Fernando Ruiz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniel Ochoa, Rocío Ochoa, Esteban Dautt, Magali Félix y Máximo Dautt
    Daniel Ochoa, Rocío Ochoa, Esteban Dautt, Magali Félix y Máximo Dautt ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Victoria Mendoza, Virgina Delgado, Nayeli García, Nina Reyes, Aarón Estrada y Karla Delgado.
    Victoria Mendoza, Virgina Delgado, Nayeli García, Nina Reyes, Aarón Estrada y Karla Delgado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alejandro y Valentina Ibarra, Sebastián Grave y Gabriela Ochoa.
    Alejandro y Valentina Ibarra, Sebastián Grave y Gabriela Ochoa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Familia Lizárraga.
    Familia Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Luis Contreras, Diego González, Luis Otáñez, Jacobo Romero, Danna Sosa, Cassandra Lizárraga y Alán Gutiérrez.
    Luis Contreras, Diego González, Luis Otáñez, Jacobo Romero, Danna Sosa, Cassandra Lizárraga y Alán Gutiérrez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Santiago Aguilar, Miguel Campos y Juan Aguilar.
    Santiago Aguilar, Miguel Campos y Juan Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El malecón de Mazatlán se llenó de banderas, playeras y entusiasmo tras el triunfo tricolor que acerca a México a la siguiente ronda del Mundial.
    El malecón de Mazatlán se llenó de banderas, playeras y entusiasmo tras el triunfo tricolor que acerca a México a la siguiente ronda del Mundial. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Con gran estusiamo los aficionados apoyaron a la Selección Nacional.
    Con gran estusiamo los aficionados apoyaron a la Selección Nacional. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Integrantes de la comunidad extranjera radicada en Mazatlán se sumaron a los festejos.
    Integrantes de la comunidad extranjera radicada en Mazatlán se sumaron a los festejos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El área de las Letras de Mazatlán se llenó de aficionados.
    El área de las Letras de Mazatlán se llenó de aficionados. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las celebraciones se extendieron por la avenida Del Mar, donde caravanas de vehículos mostraron su apoyo a la Selección Mexicana.
    Las celebraciones se extendieron por la avenida Del Mar, donde caravanas de vehículos mostraron su apoyo a la Selección Mexicana. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El puerto vibró con la pasión mundialista tras la victoria de México, en una noche marcada por la unión y el orgullo nacional.
    El puerto vibró con la pasión mundialista tras la victoria de México, en una noche marcada por la unión y el orgullo nacional. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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