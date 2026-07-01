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México logra el ¿Y si, sí? y los sinaloenses salen a festejar el cuarto triunfo de la selección

Una vez más, restaurantes y bares de la ciudad se mostraron llenos, donde sinaloenses festejaron el cuarto triunfo de la escuadra mexicana al vencer a Ecuador con un 2-0
Leopoldo Medina |
01/07/2026 12:41
01/07/2026 12:41

Invictos y sin goles en contra, la selección mexicana sorprendió una vez más, al obtener su cuarto triunfo en la fiesta mundialista, esta vez derrotando al equipo de Ecuador, con un marcador final de 2-0, lo que les permitió ganar su pase a los octavos de final.

Logro que fue celebrado a lo grande por los sinaloenses, quienes llevaron la alegría de este triunfo, trasladándose de los restaurantes, bares y viviendas a las avenidas principales de Culiacán, creándose una fiesta en donde las porras, los sonidos de las matracas, trompetas y los gritos de ¡México! se hicieron presentes con gran fuerza.

Tras este triunfo, la selección mexicana se prepara para el que será su quinto partido, el día domingo 5 de julio, con quien resulte ganador entre partido de El Congo contra Inglaterra.

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