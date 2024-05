Una de las actividades más fascinantes para muchas personas , sin duda es el viajar. Para muchos, los viajes representan un estilo de vida y una manera única de explorar el mundo, la oportunidad de tener nuevas experiencias y grandes memorias que permitan apreciar lugares que son similares al lugar donde uno creció o tan diferentes y únicos que le hacen pensar que estás viviendo un sueño, detalló la maestra Claudia Rubio.

Además de su afición por los viajes, la maestra de idiomas dijo qué algo más que la caracteriza es su pasión por el idioma y la cultura italiana, y fue precisamente en su primer viaje a la bella Italia como estudiante, donde descubrió lo que realmente ama y disfruta tanto en la vida.

“Mi primer viaje a Italia fue siendo una adolescente, y tenía un sueño en particular, que era el conocer a mi más grande ídolo musical, Jovanotti, el cual me inspiró entonces y lo continúa haciendo hasta ahora. El finalmente conocerlo en persona cambió mi perspectiva de vida”, señaló la maestra.

La maestra recordó que desde muy joven quiso aprender italiano y ser capaz de comunicarse sin problema una vez que se encontrara en Italia. “Mientras estudiaba italiano en México por un poco más de tres años siempre supe que conseguiría mi sueño. Eso definitivamente me marcó y me ayudó a creer más en mí misma”, recordó

Italia, resaltó, representó para ella no solo arte, delicias gastronómicas, música, considerada la más melódica del mundo, bellos paisajes naturales, edificaciones históricas, sino también, una evocación al momento en que ella siendo una jovencita, tuvo la oportunidad de estar viviendo en un país tan lejano de México donde estar en comunicación con su familia no era tan sencillo como lo es ahora.

“Recuerdo con nostalgia que apenas podía encontrar lugares donde poder enviar correos electrónicos, donde no existían los teléfonos celulares, al menos no a mi alcance, y me comunicaba con mi familia y amigos a través de tarjetas telefónicas desde una cabina y me daba tiempo de enviar postales a mis seres queridos desde los lugares más hermosos que iba conociendo”.