$!Miguel Ángel Álvarez es el nuevo presidente del Instituto de Contadores Públicos de Sinaloa

Miguel Ángel Álvarez asumió la presidencia del Instituto de Contadores Públicos de Sinaloa para el periodo 2025-2026 en sustitución de Teresa Higuera.
El contador certificado tiene como objetivo el trabajar en pro del gremio, además de continuar con las actividades de capacitación de los integrantes, y trabajar de la mano con sus clientes.
Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, fue el encargado de realizar la toma de protesta de la nueva directiva.
En la ceremonia, Teresa Higuera, presidenta saliente, se despidió del Consejo Directivo con un emotivo discurso en el que agradeció estos dos años de lucha por llevar a la contaduría pública a lo más alto.
Mesa directiva
Miguel Ángel Álvarez, presidente
Abraham Valdez Lizárraga, vicepresidente
Felipe de Jesús Valenzuela, secretario de actas
Gabriela Ramírez, subsecretaria de actas
Mario Pineda, tesorero
Reina Rodríguez, tesorera
Mario Félix, auditor de gestión