$!Miguel Ángel Álvarez es el nuevo presidente del Instituto de Contadores Públicos de Sinaloa

Miguel Ángel Álvarez asumió la presidencia del Instituto de Contadores Públicos de Sinaloa para el periodo 2025-2026 en sustitución de Teresa Higuera.

El contador certificado tiene como objetivo el trabajar en pro del gremio, además de continuar con las actividades de capacitación de los integrantes, y trabajar de la mano con sus clientes.

Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, fue el encargado de realizar la toma de protesta de la nueva directiva.

En la ceremonia, Teresa Higuera, presidenta saliente, se despidió del Consejo Directivo con un emotivo discurso en el que agradeció estos dos años de lucha por llevar a la contaduría pública a lo más alto.

Mesa directiva

Miguel Ángel Álvarez, presidente

Abraham Valdez Lizárraga, vicepresidente

Felipe de Jesús Valenzuela, secretario de actas

Gabriela Ramírez, subsecretaria de actas

Mario Pineda, tesorero

Reina Rodríguez, tesorera

Mario Félix, auditor de gestión