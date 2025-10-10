Moda, elegancia y estilo brillaron en el Desfile Otoño-Invierno 2025 de Cimaco

Con una velada llena de encanto, sofisticación y las últimas tendencias en moda, Cimaco Mazatlán, quien está de manteles largos al celebrar su 95 aniversario, celebró con gran éxito su tradicional Desfile de Modas Otoño-Invierno 2025, un evento que ya se ha convertido en un referente de estilo en la ciudad.

Como cada año, el desfile de modas presentó lo mejor de las tendencias actuales, en un evento lleno de encanto, glamour y sofisticación.

La pasarela, que estuvo coordinada por Mario Go, presentó una cuidada selección de looks de temporada conformados por prendas de marcas exclusivas como Adolfo Domínguez, Desigual, Pineda Covalin, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nautica, Guess, Lacoste, Hugo Boss, Vero Moda, Perry Ellis, entre otras, que marcaron pauta en cuanto a lo que se llevará durante los próximos meses.

Modelos luciendo prendas y accesorios de diseños exclusivos, caracterizados por su calidad y elegancia, desfilaron sobre la pasarela en una vibrante muestra de estilo ad hoc con la temporada otoño-invierno.

La propuesta, marcada por un minimalismo sofisticado, apostó por una paleta de contrastes en blanco y negro, que llenó de carácter y modernidad cada uno de los looks presentados.

El desfile estuvo dividido en bloques que incluyó propuestas para dama, caballero, juniors e infantiles, permitiendo al público apreciar un abanico completo de opciones para todos los estilos y edades.

Esta temporada, las colecciones apostaron por colores neutros combinados con tonos intensos, texturas como lana, pana y piel sintética, así como siluetas en capas y cortes estructurados con detalles contemporáneos.

En el desfile se pudo apreciar la combinación de mezclilla, que se incorporó en siluetas estructuradas y prendas de inspiración urbana con un toque de sofisticación.

Los asistentes, entre ellos clientes distinguidos, invitados especiales y amantes de la moda, disfrutaron no solo del espectáculo visual, sino también de una atmósfera cálida y festiva.

“Estamos muy contentos, muy agradecidos con las personas que nos acompañaron, es un evento que Cimaco lo hace con toda la intensión de que se la pasen muy bien, de que disfruten, y sobre todo de que conozcan nuestras promociones, y las excelentes marcas que manejamos y sobre todo nuestro servicio que nos distinguen”, comentó Gilberto Villalobos, gerente de la tienda.

“Ahorita las tendencias viene mucho el color rojo, el color blanco, si se fijaron las colecciones venía mucho esa tendencia, hay grandes marcas con muy buenas propuestas y que desde luego las van a encontrar aquí en Cimaco Mazatlán”, dijo.

Como cierre de la noche, se llevó a cabo la rifa de obsequios exclusivos, lo que añadió un toque de emoción y agradecimiento a la experiencia.

Sorteo 95 Aniversario de Cimaco

Por cada 2 mil 500 pesos de compra, los cuales podrás acumular en diferentes tickets de compra, los clientes tendrán el derecho a un boleto para participar en el “Sorteo 95 Aniversario de Cimaco”, obteniendo la oportunidad de ser uno de los ganadores de un auto Mazda 2 2025.

Una vez ingresado tu boleto en la urna, tendrás además una oportunidad para participar en la dinámica del Maniquí Cimaco.

La promoción estará abierta hasta el 31 de diciembre, ya que la rifa se tiene prevista realizar el 13 de enero. Las bases pueden buscar en las redes sociales de la tienda departamental.