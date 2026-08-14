Moldean en barro su imaginación

En la Sala Prehispánica del Museo de Historia Regional de Sinaloa, niños y niñas asistieron al curso de verano “Manitas de Barro” con la maestra Isabel Ortiz.

Los niños disfrutaron intensamente del trabajo elaborado con sus propias manos. Es evidente el gusto que tienen al elaborar sus piezas modelando trozos de barro, dando forma, vida, a un material natural, noble y generoso.

A través de estos cursos que se ofrecen gratuitamente en Culiacán se incide en la formación no solamente artística, sino integral, de las infancias de nuestra ciudad.