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Taller

Moldean en barro su imaginación

Los pequeños disfrutan elaborando piezas en barro, dando forma, vida a un material noble y generoso
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/08/2026 10:58
14/08/2026 10:58

En la Sala Prehispánica del Museo de Historia Regional de Sinaloa, niños y niñas asistieron al curso de verano “Manitas de Barro” con la maestra Isabel Ortiz.

Los niños disfrutaron intensamente del trabajo elaborado con sus propias manos. Es evidente el gusto que tienen al elaborar sus piezas modelando trozos de barro, dando forma, vida, a un material natural, noble y generoso.

A través de estos cursos que se ofrecen gratuitamente en Culiacán se incide en la formación no solamente artística, sino integral, de las infancias de nuestra ciudad.

  • $!Los niños disfrutaron intensamente del trabajo elaborado con sus propias manos.
    Los niños disfrutaron intensamente del trabajo elaborado con sus propias manos.
  • $!A través de estos cursos se incide en la formación integral de las infancias de nuestra ciudad.
    A través de estos cursos se incide en la formación integral de las infancias de nuestra ciudad.
  • $!El curso de verano ‘Manitas de barro’ estuvo a cargo de Isabel Ortiz.
    El curso de verano ‘Manitas de barro’ estuvo a cargo de Isabel Ortiz.
#Taller de verano
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