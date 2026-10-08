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Celebración

Monseñor Agapito y Padre Amador cumplen 50 años de servicio sacerdotal

Obispo, sacerdotes y feligreses se unieron en la Parroquia de la Sagrada Familia para agradecer la vocación y el servicio de los festejados
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/10/2026 07:44
08/10/2026 07:44

Monseñor Agapito Zamora Pollorena y el Padre Amador Campos Serrano conmemoraron medio siglo de ministerio sacerdotal el pasado 5 de octubre, en la Parroquia de la Sagrada Familia. La celebración, que reunió al obispo, sacerdotes y feligreses, reconoció 50 años de servicio y amor a la comunidad.

La emotiva ceremonia contó con la asistencia del Obispo Mario Espinosa Contreras, diversos sacerdotes de la Diócesis y el Seminario, así como numerosos feligreses de la Parroquia de la Sagrada Familia. Todos acompañaron a los homenajeados en su día especial.

Un sacerdocio de cincuenta años representa un hito de dedicación y compromiso constante con la fe y la comunidad. Este tipo de celebraciones subraya la importancia del servicio religioso y la labor pastoral en la vida de los creyentes, reforzando la unión diocesana.

”Agradecemos a Dios por el don de su vocación y por tantos años de ministerio sacerdotal”, manifestó la comunidad eclesiástica, según el comunicado oficial de la Diócesis. El mensaje de gratitud también incluyó una petición para que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.

La celebración también fue un momento para que los asistentes pidieran que la misión de los sacerdotes continúe fortaleciéndose al servicio de la Iglesia local. En este marco, se expresaron felicitaciones a Monseñor Agapito y Padre Amador por este significativo aniversario.

La Diócesis, a través de su comunicado, deseó a los sacerdotes muchos años más de servicio, fe y esperanza en su trayectoria religiosa.

  • $!Numerosos feligreses de la Parroquia de la Sagrada Familia.
    Numerosos feligreses de la Parroquia de la Sagrada Familia.
  • $!Monseñor Agapito y Padre Amador cumplen 50 años de servicio sacerdotal
  • $!Sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán acompañan la celebración.
    Sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán acompañan la celebración.
  • $!La emotiva ceremonia contó con la asistencia de diversos sacerdotes de la Diócesis y el Seminario.
    La emotiva ceremonia contó con la asistencia de diversos sacerdotes de la Diócesis y el Seminario.
  • $!Padre Amador Campos Serrano durante la consagración.
    Padre Amador Campos Serrano durante la consagración.
  • $!Monseñor Agapito y Padre Amador cumplen 50 años de servicio sacerdotal
  • $!El Obispo Mario Espinosa Contreras acudió a la concelebración.
    El Obispo Mario Espinosa Contreras acudió a la concelebración.
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