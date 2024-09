Con la finalidad de enriquecer sus conocimientos para buscar transmitir los mensajes de una mejor manera y efectivos a sus alumnas, animadoras de la Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C de Mazatlán, asisten al seminario de motivación.

La reunión, que tuvo lugar en el Auditorio de Tecmilenio, marcó el inicio del ciclo escolar de la agrupación; ahí, las animadoras tuvieron la oportunidad de captar consejos y algunos tips que podrán poner en práctica con sus respectivas alumnas en las clases que ellas imparten en sus unidades.

Las presentes escucharon atentamente las charlas que estuvieron llenas de orientaciones de parte de las expositoras, con la idea de que ellas, como líderes de grupos logren sus objetivos.

Imelda Morales de Chicuate, presidente de la agrupación, dio un mensaje de bienvenida, para que posteriormente diera la charla ¿Qué es ANSPAC? Un Camino de superación.

“Cada año que iniciamos es una oportunidad, se los he comentado ahora en ANSPAC que estamos celebrando los 50 años, es una nueva oportunidad para saber qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, por qué continuamos aquí, para encontrar ese sentido de vida”, dijo.

“ANSPAC hace cada día que nos levantemos, que preparemos un tema, nos da un propósito, nos da un para qué, un por qué, somos muy afortunadas de pertenecer a esta hermosa asociación porque nuestra vida tiene sentido, nuestra misión es promover la superación para trascender y ser feliz”.

A su vez, la Doctora en Educación, Reyna Esque Herrera, impartió el Taller “Ecpatía, una ruta de la inteligencia emocional”, en tanto que la psicoterapeuta con especialidad en Análisis Existencial y Logoterapia, María Encarnación Zazueta, expuso la ponencia “Actualizando lo que en verdad importa”.

“Es una palabra que a mí me encanta, pero que la mayoría de la gente no conoce, quiero que sepan que esa palabra tiene 20 años que apenas surge, sin embargo, pues no es muy conocida es ecpatía; a mí no me interesa que se aprendan el concepto, a mí lo que me interesa es que encuentren la aplicación del concepto y que lo contrapongan con un concepto que ustedes ya conocen que es empatía”, comentó Reyna Esquer.

En el año 2004, dijo que el catedrático de psiquiatría de la Fundación Jiménez Diaz de Madrid, JL. González de Rivera, publicó un artículo en la revista Psiquis en el que proponía el concepto de ecpatía para clarificar algunos límites de la empatía.

El paso de la empatía a la simpatía es un peligro fácil en espacios terapéuticos. Un agente de salud o social que quiere ayudar al otro debe estar atento a prevenir sus posibles tendencias a deslizarse desde la comprensión del otro hacia su identificación, con él nace un nuevo concepto, es aquí donde surge el concepto de ecpatia.

Se trata de regular la capacidad empática no sólo en sentido de potenciar la capacidad de comprensión, sino también en el sentido de limitar cierta experiencia de sobredosis de implicación cuando esta puede ser perjudicial para el otra o para uno misma.

Por último, María Encarnación Zazueta realizó una dinámica de preguntas y respuestas de acuerdo a la escala de valores que le dan a su vida; las preguntas fueron enfocadas a cosas que más les importan y que probablemente les cueste trabajo realizar.

Al terminar, Magdalena Lizárraga de Ramírez, del Consejo Directivo, en compañía de Imelda Morales de Chicuate y Lolys Ríos, del Comité de ANSPAC, se les hizo entrega de reconocimientos.