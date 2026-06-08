Muestra Cimaco Culiacán lo mejor de la temporada Primavera-Verano 2026

Un evento en donde el estilo, la frescura y el color se fusionaron entre los clientes de Cimaco Culiacán, durante el desfile de modas de la temporada Primavera-Verano 2026.

En esta pasarela se presentaron propuestas de marcas como BOSS, Adolfo Domínguez, Lacoste, Mayoral, Karl Lagerfeld y otras más, mostrando lo mejor en moda para toda la familia.

Desde outfits relajados y frescos para el día, hasta opciones elegantes para cenas, reuniones y eventos especiales formaron parte de este desfile, complementando con accesorios, joyas y calzado en las marcas más exclusivas que ofrece Cimaco Culiacán en una pasarela que incluyó diseños para damas, caballeros y niños.