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Pasarela de moda

Muestra Cimaco Culiacán lo mejor de la temporada Primavera-Verano 2026

La prestigiada tienda departamental presenta propuestas para damas, caballeros y niños, en exclusivas marcas que pueden encontrarse en la tienda
Leopoldo Medina |
08/06/2026 15:42
08/06/2026 15:42

Un evento en donde el estilo, la frescura y el color se fusionaron entre los clientes de Cimaco Culiacán, durante el desfile de modas de la temporada Primavera-Verano 2026.

En esta pasarela se presentaron propuestas de marcas como BOSS, Adolfo Domínguez, Lacoste, Mayoral, Karl Lagerfeld y otras más, mostrando lo mejor en moda para toda la familia.

Desde outfits relajados y frescos para el día, hasta opciones elegantes para cenas, reuniones y eventos especiales formaron parte de este desfile, complementando con accesorios, joyas y calzado en las marcas más exclusivas que ofrece Cimaco Culiacán en una pasarela que incluyó diseños para damas, caballeros y niños.

#Pasarela
#Cimaco Mazatlán
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