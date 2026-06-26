Muestra David Rubio sus orígenes en la presentación de su nuevo libro

El Centro Sinaloa de las Artes fue el lugar ideal para que el escritor mocoritense David Rubio Gutiérrez, presentara su más reciente libro titulado Raíces, Familia y Amigos del Alma, en el que hace un homenaje a sus orígenes, Mocorito, y la Banda de Música Hermanos Rubio.

”Hoy me siento muy orgulloso de compartir con ustedes estos momentos de alegría y felicidad, cuando el arquitecto del universo me ha permitido presentar con la grata presencia de todos ustedes mi libro Raíces, Familia y Amigos del Alma, un libro hecho con amor , sentimientos y pasión”, dijo Rubio Gutiérrez.

En la presentación, el escritor estuvo acompañado de sus amigos, familiares, y un pequeño ensamble de la nueva generación de la Banda de los Hermanos Rubio, quienes amenizaron la presentación interpretando algunas piezas.

El autor detalló que el libro da testimonio de sus orígenes, sus raíces, sus ancestros, tatarabuelos, abuelos y padres, quienes en diferentes momentos y circunstancias les dieron vida, educación cultura y bienestar, pero sobre todo, transmitieron valores para vivir en armonía y conducirlos al margen de la violencia, la mentira, el engaño y la traición.

“Con la presentación de este libro me siento orgulloso de rendir homenaje muy merecido a esas esforzadas generaciones familiares, que están allá, en la dimensión cósmica, pero que dejaron huella, imagen y legados a las actuales generaciones, en las que encontré ejemplos de rectitud, disciplina, que se convirtieron en un legado y enseñanzas que han guiado mis pasos y seguramente permanecerán después de mi muerte”, subrayó Rubio Gutiérrez.

Durante la presentación del libro, participaron como comentaristas Olga Judith Peña Inzunza, presidenta de la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez, el notario, escritor y poeta Rubén Elías Gil Leyva, Víctor Manuel López, destacado músico, maestro, compositor y miembro actual de la Banda de Música Hermanos Rubio, de Mocorito, así como de Lilia Gil Rubio, destacada poeta sinaloense.