Muestra Irma Tarín los tesoros escondidos de los mochitenses en ‘A qué sabe Sinaloa II’

LOS MOCHIS._ Para Irma Tarín, chef creativa de restaurantes El Farallón, Los Mochis tiene mucho que ofrecer dentro de la gastronomía sinaloense, esto lo dejó muy claro en su participación en la segunda temporada de A qué sabe Sinaloa, serie documental que se presentó en la ciudad cañera con mucho éxito.

En este documental, el público vio a una Irma Tarín en todas sus facetas, como chef, empresaria, esposa, mamá, recorriendo muchos lugares que incluso, dijo, ni ella conocía, por lo que este tipo de proyectos ponen en alto la parte bonita de Sinaloa, y compartir lo rico que se puede comer en Los Mochis.

“Mi participación en A qué sabe Sinaloa se la dedico a todo mi equipo de trabajo y a toda mi familia. Hoy Sinaloa me sabe a mar, a Mariscos, a alegría y a mucha felicidad”, resaltó

Presente en el evento, además de familiares y amigos de la chef, estuvo el pugilista mochitense Jorge “El Travieso” Arce, quien manifestó que la idea promover a Sinaloa, a su gente a través de su rica gastronomía, representa un gran orgullo para él.

“Como mochitense, como sinaloense, a veces me da tristeza que de Sinaloa hablan otras cosas, cuando tenemos a gente talentosa, artistas, cantantes, futbolistas, ni se diga boxeadores, sin duda una cuna de campeones, y yo siempre presumo que no hay en otro lugar una cocina como la de Los Mochis, he vivido en otros lugares, pero yo siempre regreso a mi tierra, estoy orgulloso de Los Mochis, y orgulloso del Farallón”, dijo.