Temas como el saber cómo incide la gestión del patrimonio en la armonía de la familia; así como saber cómo incide el estado civil de las personas en el matrimonio, viudez, divorcio, convenios conyugales, otros más son la herencia en vida, temas que son difíciles de tratar y que los interesados no van a poner sobre la mesa, por lo que es mejor que un tercero lo haga, y así poder llegar a un acuerdo.

“El resultado me gustó mucho, me deja satisfecho, al igual que las obras anteriores, son libros que estamos editando para el público general, no es una obra para peritos en derecho, especialistas, no, es para la gente común, pero todo tiene un soporte jurídico fuerte”, detalló.

El libro resaltó es una advertencia de lo que puede suceder y tal vez no se han dado cuenta. Las trampas y los pecados en tu patrimonio, está disponible a la venta en la Librerías México y también por Amazon.