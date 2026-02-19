Muestra Miguel Treviño cómo es trabajar ‘Contra Corriente’

La historia real de cómo un grupo de ciudadanos, sin partido ni pasado político, solo con una convicción poderosa, se propuso transformar el gobierno municipal de San Pedro Garza García, ofrece el autor Miguel Treviño, en su libro Contra Corriente.

”Este libro surge a partir de un gobierno en San Pedro Garza García de 2018 a 2024, en donde todo fue remar contracorriente, para al final dejar una ciudad mucho mejor; todo empezó desde la campaña, veníamos de 30 años de un mismo partido político, y desde un modelo de ciudad que iba en decadencia, donde el espacio público se estaba vaciando y venimos a construir con un gran equipo, esos espacios a los cuales la gente volvió a salir, a sentirse más segura”, detalló Treviño.

El libro se presentó en el Tec de Monterrey, en donde el ex alcalde de este municipio, político independiente, economista y periodista, compartió que el libro aborda temas fundamentales como La Visión, El Equipo, Principios, Rutinas, Decisiones y Delibery, en los que Treviño comparte la guía que creó durante su gestión, para obtener buenos resultados.

Ante maestros, directivos del Tec de Monterrey y público en general, el autor expresó que Contra Corriente le llevó un año escribirlo. “Este es un libro que busca ser útil para cualquiera de nuestras ciudades, creo que puede tener aprendizajes sutiles para Culiacán, por eso quería compartirlo aquí”, dijo