Gente
|
De conmemoración

Mujeres de Fundación Letty Coppel comparten festejo en su día

En un ambiente de convivencia y reconocimiento, la Fundación Letty Coppel realizó un festejo para sus colaboradoras e integrantes de la asociación en Mazatlán, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Marisela González |
08/03/2026 10:56
08/03/2026 10:56

En un ambiente de cordialidad y celebración, la Fundación Letty Coppel realizó un festejo-convivencia dedicado a sus colaboradoras e integrantes de la asociación, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El encuentro se llevó a cabo en un restaurante de la Zona Dorada y tuvo como anfitriona a Brenda Loc, coordinadora de la fundación en Mazatlán, quien dio la bienvenida a las asistentes y agradeció su dedicación, compromiso y entusiasmo en las distintas labores que se realizan a favor de la comunidad.

Durante la reunión, las participantes compartieron un agradable momento de convivencia, en el que no faltaron las charlas, las sonrisas y el reconocimiento al trabajo que se realiza, así como su aportación a proyectos de apoyo social.

El festejo se realizó en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia del papel de la mujer en la sociedad, así como a reconocer su esfuerzo y liderazgo en diferentes ámbitos.

Las asistentes disfrutaron de un ambiente cálido y de compañerismo, fortaleciendo los lazos de colaboración que caracterizan a la fundación que se distingue por promover acciones solidarias y programas de apoyo en beneficio de diversos sectores de la población.

  • $!Paulina Jasso, Leticia Vázquez y Sarahí Rodríguez.
    Paulina Jasso, Leticia Vázquez y Sarahí Rodríguez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Amalia Lora, Lupita Limón, Ana Bertha Limón y Laura Sarabia.
    Amalia Lora, Lupita Limón, Ana Bertha Limón y Laura Sarabia. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Báselides Barraza, Lupita Rosas, Margarita López, Amelia Arvizu y María de Jesús.
    Báselides Barraza, Lupita Rosas, Margarita López, Amelia Arvizu y María de Jesús. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Viridiana Carvajal, Patrica Tirado, Horga Vizcarra, Brianda Loc, Rosa Camacho, Carmen Quintana, Brenda Saucedo y Suggey Nevárez.
    Viridiana Carvajal, Patrica Tirado, Horga Vizcarra, Brianda Loc, Rosa Camacho, Carmen Quintana, Brenda Saucedo y Suggey Nevárez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Victoria Cedano, Ana Laura Ríos, Abril Siordia, David Torres, Marieli del Real y Wendy Quevedo.
    Victoria Cedano, Ana Laura Ríos, Abril Siordia, David Torres, Marieli del Real y Wendy Quevedo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Dulce Prado, Xóchilt Arámburo, Laura Pérez y Brianda Loc.
    Dulce Prado, Xóchilt Arámburo, Laura Pérez y Brianda Loc. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Colaboradoras e integrantes de la Fundación Letty Coppel compartieron una agradable convivencia con motivo del Día Internacional de la Mujer.
    Colaboradoras e integrantes de la Fundación Letty Coppel compartieron una agradable convivencia con motivo del Día Internacional de la Mujer. ( Fotos: Cortesía)
  • $!En un ambiente de amistad y compañerismo, las asistentes disfrutaron de la convivencia organizada por la Fundación Letty Coppel.
    En un ambiente de amistad y compañerismo, las asistentes disfrutaron de la convivencia organizada por la Fundación Letty Coppel. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Durante la reunión, las colaboradoras celebraron el Día Internacional de la Mujer y fortalecieron los lazos de amistad dentro de la fundación.
    Durante la reunión, las colaboradoras celebraron el Día Internacional de la Mujer y fortalecieron los lazos de amistad dentro de la fundación. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Las invitadas compartieron un momento especial organizado por la Fundación Letty Coppel en reconocimiento a la labor de las mujeres.
    Las invitadas compartieron un momento especial organizado por la Fundación Letty Coppel en reconocimiento a la labor de las mujeres. ( Fotos: Cortesía)
  • $!David Torres y Brianda Loc le entregan un reconocimiento a una las colaboradoras.
    David Torres y Brianda Loc le entregan un reconocimiento a una las colaboradoras. ( Fotos: Cortesía)
#Día Internacional de la Mujer
#Fundación Letty Coppel
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube