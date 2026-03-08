Mujeres de Fundación Letty Coppel comparten festejo en su día

En un ambiente de cordialidad y celebración, la Fundación Letty Coppel realizó un festejo-convivencia dedicado a sus colaboradoras e integrantes de la asociación, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El encuentro se llevó a cabo en un restaurante de la Zona Dorada y tuvo como anfitriona a Brenda Loc, coordinadora de la fundación en Mazatlán, quien dio la bienvenida a las asistentes y agradeció su dedicación, compromiso y entusiasmo en las distintas labores que se realizan a favor de la comunidad.

Durante la reunión, las participantes compartieron un agradable momento de convivencia, en el que no faltaron las charlas, las sonrisas y el reconocimiento al trabajo que se realiza, así como su aportación a proyectos de apoyo social.

El festejo se realizó en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia del papel de la mujer en la sociedad, así como a reconocer su esfuerzo y liderazgo en diferentes ámbitos.

Las asistentes disfrutaron de un ambiente cálido y de compañerismo, fortaleciendo los lazos de colaboración que caracterizan a la fundación que se distingue por promover acciones solidarias y programas de apoyo en beneficio de diversos sectores de la población.