Música con causa: anuncian concierto a beneficio de Max Torres en el Salón Malay

La comunidad mazatleca tendrá la oportunidad de disfrutar de una velada artística con sentido solidario el próximo martes 9 de diciembre, cuando el Salón Malay sea escenario de un concierto a beneficio de Max Torres.

La presentación contará con la participación de un coro y una orquesta en vivo, que interpretarán piezas seleccionadas para ofrecer un espectáculo emotivo y de alta calidad.

La velada dará inicio a las 18:00 horas con un cóctel de bienvenida para todos los asistentes. Más tarde, en punto de las 19:00 horas, arrancará el concierto principal, cuyo objetivo es recaudar fondos y mostrar el apoyo de la comunidad hacia la causa.

Además del programa musical, el evento busca generar un espacio de encuentro entre familiares, amigos y personas solidarias que desean aportar a la recuperación y bienestar de Max Torres.

Los organizadores destacan que cada boleto adquirido representa una ayuda directa y un mensaje de esperanza.

Los boletos tienen un costo de 500 pesos y pueden adquirirse directamente al número 669 106 5186.

Los organizadores invitan al público a sumarse a esta iniciativa y contribuir a la causa mientras disfrutan de una noche llena de talento y buena música.