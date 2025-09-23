Navegan sinaloenses entre la tempestad y las risas, con la obra ‘El Navío de los Ingenuos’

En un vasto océano, un navío antiguo emprende su travesía en busca de una nueva ruta hacia tierras, lejanas, aventura en a la que el público sinaloense se sumó, en el Teatro Pablo de Villavicencio, donde se presentó la obra titulada El Navío de los Ingenuos, bajo la dirección de Aziz Gual.

Su tripulación, compuesta por peculiares personajes, se enfrenta a contradicciones humanas entre la amistad y la tolerancia, mientras el amor se pierde en un canto y la risa se confunde con la tragedia. Con cada ola se acercan al dominio del temible Adamastor, quien les espera para desafiarles.

En su viaje, podrán hallar el sentido de la vida o perderse en las profundidades del destino. La puesta en escena forma parte de la temporada otoño 2025 de la Sociedad Artística Sinaloense, una obra que propone una reflexión valiosa, “La vida también es un viaje incierto, plagado de pruebas y de mares revueltos, pero que incluso en medio de la tempestad, una sonrisa puede ser el timón que nos devuelve el rumbo y la esperanza”.

El reparto de esta obra que se ofreció dos funciones, estuvo compuesto por Mariano Azcárraga, Montserrath Escalante, Andrea Hernández, Juan Manuel Reyes, Lorena Sosa, Alicia Villalobos, Raúl Vivanco y el músico Víctor Contreras

Cabe destacar, que la obra está inspirada en Las Luisíadas, obra cumbre de la literatura portuguesa escrita por Luis de Camoes en 1572, como un relato épico a la manera de La Odisea, La Iliada, o La Eneida de Virgilio.