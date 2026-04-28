Niñas y niños disfrutan una tarde de talento y convivencia

En un ambiente familiar, lleno de música, creatividad y espíritu emprendedor, el Gran Bazar MazFest se convirtió en punto de encuentro para decenas de familias que disfrutaron de una tarde diferente en el puerto, teniendo como escenario el Estadio Teodoro Mariscal.

El evento reunió a más de 40 marcas locales que ofrecieron una amplia variedad de productos, desde ropa, accesorios y artículos deportivos, hasta alimentos, cosméticos y propuestas artesanales, impulsando así la economía local.

El bazar tuvo como objetivo principal abrir espacios para el talento infantil mazatleco y fortalecer la convivencia social, fusionando el deporte, la cultura y el emprendimiento en un solo lugar.

Los asistentes recorrieron los distintos stands, donde no solo encontraron productos originales, sino también iniciativas de emprendimiento social, asesorías comerciales y ventas por catálogo, en un entorno dinámico pensado para todas las edades.

El toque artístico no pudo faltar, con presentaciones musicales a cargo de jóvenes talentos locales, así como números de danza que llenaron de energía el recinto, generando un ambiente festivo que mantuvo al público animado durante toda la tarde.

Además, niñas y niños disfrutaron de actividades recreativas como juegos inflables y talleres de pintura, consolidando el evento como una opción integral de entretenimiento familiar.