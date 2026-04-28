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Convivencia

Niñas y niños disfrutan una tarde de talento y convivencia

El Bazar MazFest reúne a emprendedores locales en el Estadio Teodoro Mariscal, donde familias disfrutan de una jornada llena de creatividad, música y ambiente festivo.
Marisela González |
28/04/2026 13:28
28/04/2026 13:28

En un ambiente familiar, lleno de música, creatividad y espíritu emprendedor, el Gran Bazar MazFest se convirtió en punto de encuentro para decenas de familias que disfrutaron de una tarde diferente en el puerto, teniendo como escenario el Estadio Teodoro Mariscal.

El evento reunió a más de 40 marcas locales que ofrecieron una amplia variedad de productos, desde ropa, accesorios y artículos deportivos, hasta alimentos, cosméticos y propuestas artesanales, impulsando así la economía local.

El bazar tuvo como objetivo principal abrir espacios para el talento infantil mazatleco y fortalecer la convivencia social, fusionando el deporte, la cultura y el emprendimiento en un solo lugar.

Los asistentes recorrieron los distintos stands, donde no solo encontraron productos originales, sino también iniciativas de emprendimiento social, asesorías comerciales y ventas por catálogo, en un entorno dinámico pensado para todas las edades.

El toque artístico no pudo faltar, con presentaciones musicales a cargo de jóvenes talentos locales, así como números de danza que llenaron de energía el recinto, generando un ambiente festivo que mantuvo al público animado durante toda la tarde.

Además, niñas y niños disfrutaron de actividades recreativas como juegos inflables y talleres de pintura, consolidando el evento como una opción integral de entretenimiento familiar.

  • $!Samantha Hernández, Marisol Félix e Íker Hernández.
    Samantha Hernández, Marisol Félix e Íker Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Ángel y Dulce Marian Ramos junto a Brisa del Mar Nieblas.
    José Ángel y Dulce Marian Ramos junto a Brisa del Mar Nieblas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Allison Dayanne Enríquez, Ana Zataráin y Ascari Emmanuel Enríquez.
    Allison Dayanne Enríquez, Ana Zataráin y Ascari Emmanuel Enríquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Marley Elizabeth Casas, Sandra Ximena Castro y Kytzia Esperanza Macías.
    Marley Elizabeth Casas, Sandra Ximena Castro y Kytzia Esperanza Macías. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El bazar tuvo como objetivo abrir espacios para el talento infantil mazatleco.
    El bazar tuvo como objetivo abrir espacios para el talento infantil mazatleco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Camila Ramírez
    Camila Ramírez ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las pequeñas de Danzare Studio se toman la fotografía del recuerdo.
    Las pequeñas de Danzare Studio se toman la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las pequeñas de Make It Dance se divierten en el brincolín.
    Las pequeñas de Make It Dance se divierten en el brincolín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yolanda Rodríguez, Iván Pico, Tsijaru Aguilar y Alix Pico.
    Yolanda Rodríguez, Iván Pico, Tsijaru Aguilar y Alix Pico. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los Saja Boys se presentaron en el evento.
    Los Saja Boys se presentaron en el evento. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los Saja Boys encienden el escenario con su energía y ritmo, animando a los asistentes durante el evento.
    Los Saja Boys encienden el escenario con su energía y ritmo, animando a los asistentes durante el evento. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El recinto se transformó en un punto de convivencia familiar.
    El recinto se transformó en un punto de convivencia familiar. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Venny y Vennycornia comparten momentos de diversión con los grupos asistentes, llenando de alegría y entusiasmo el ambiente del evento.
    Venny y Vennycornia comparten momentos de diversión con los grupos asistentes, llenando de alegría y entusiasmo el ambiente del evento. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Niñas disfrutan de juegos inflables y actividades recreativas durante la jornada del bazar, aquí junto a Vennycornia.
    Niñas disfrutan de juegos inflables y actividades recreativas durante la jornada del bazar, aquí junto a Vennycornia. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El equipo de porras aprovecha el momento para tomarse fotografías con el Venny.
    El equipo de porras aprovecha el momento para tomarse fotografías con el Venny. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Mazfest fueron los anfitriones esa tarde.
    Mazfest fueron los anfitriones esa tarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Emprendedores locales exhiben sus productos en el bazar, creando un espacio de convivencia y apoyo al talento mazatleco.
    Emprendedores locales exhiben sus productos en el bazar, creando un espacio de convivencia y apoyo al talento mazatleco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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