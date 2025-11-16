Gente
Acto de fe

Niños celebran su Confirmación en emotiva ceremonia dedicada a San Judas Tadeo

Decenas de niños recibieron el sacramento en una ceremonia encabezada por el Obispo de Mazatlán en el Templo de San Judas Tadeo, como parte de las festividades dedicadas al santo
Marisela González |
16/11/2025 13:11
En una celebración llena de alegría y profunda espiritualidad, decenas de niños recibieron el sacramento de la Confirmación en el Templo de San Judas Tadeo, ceremonia presidida por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.

Los pequeños, acompañados por sus padres, padrinos y catequistas, participaron con entusiasmo en la misa especial dedicada al “Santo de las causas difíciles”.

Durante su homilía, el obispo resaltó la importancia de guiar a los niños en el camino de la fe y alentó a las familias a continuar acompañándolos en su formación espiritual.

La ceremonia incluyó la tradicional unción con el santo crisma y la imposición de manos, momentos que emocionaron visiblemente a los asistentes.

  • $!El Obispo Mario Espinosa Contreras al momento de ungir el Santo Crisma a los niños que fueron confirmados.
    El Obispo Mario Espinosa Contreras al momento de ungir el Santo Crisma a los niños que fueron confirmados. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Noemi Rangel y su madrina Maricruz Domínguez.
    Noemi Rangel y su madrina Maricruz Domínguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Suset Díaz y su madrina Lorena Montes.
    Suset Díaz y su madrina Lorena Montes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ivanna Pano y Michelle Balcazar.
    Ivanna Pano y Michelle Balcazar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Camila Cabaleiro, Carlos Tirado Cabaleiro, Carlos Cabaleiro, Rosario Piña y Roberto Cabaleiro.
    María Camila Cabaleiro, Carlos Tirado Cabaleiro, Carlos Cabaleiro, Rosario Piña y Roberto Cabaleiro. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alejandro Mercado entre Melissa García, Trini de Mercado y Arturo Mercado.
    Alejandro Mercado entre Melissa García, Trini de Mercado y Arturo Mercado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Melissa Isabella Andrade Olvera junto a su padrino, Gregorio Andrade Olvera.
    Melissa Isabella Andrade Olvera junto a su padrino, Gregorio Andrade Olvera. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lorena Mercado, Isabella Corral y Helen Velarde.
    Lorena Mercado, Isabella Corral y Helen Velarde. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los pequeños y sus padrinos y madrinas estuvieron muy atentos a la ceremonia
    Los pequeños y sus padrinos y madrinas estuvieron muy atentos a la ceremonia ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Confirmación
#San Judas Tadeo
