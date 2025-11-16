Niños celebran su Confirmación en emotiva ceremonia dedicada a San Judas Tadeo

En una celebración llena de alegría y profunda espiritualidad, decenas de niños recibieron el sacramento de la Confirmación en el Templo de San Judas Tadeo, ceremonia presidida por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.

Los pequeños, acompañados por sus padres, padrinos y catequistas, participaron con entusiasmo en la misa especial dedicada al “Santo de las causas difíciles”.

Durante su homilía, el obispo resaltó la importancia de guiar a los niños en el camino de la fe y alentó a las familias a continuar acompañándolos en su formación espiritual.

La ceremonia incluyó la tradicional unción con el santo crisma y la imposición de manos, momentos que emocionaron visiblemente a los asistentes.