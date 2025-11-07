Gente
Niños de la Escuela Justo Sierra descubren cómo se hace el periódico en Noroeste Mazatlán

Un grupo de estudiantes visitó las instalaciones del periódico Noroeste en Mazatlán, donde conocieron de cerca el trabajo periodístico y el proceso de elaboración de una edición impresa y digital.
Marisela González |
07/11/2025 13:11
Con gran entusiasmo y curiosidad, un grupo de alumnos de la Escuela Primaria Justo Sierra realizó un recorrido por las instalaciones de Noroeste Mazatlán, donde el personal del medio de comunicación les explicó el funcionamiento de cada una de sus áreas.

Durante la visita, los niños de quinto grado de Grupo A, alumnos de la maestra Hilda Fabiola Osuna, conocieron el trabajo que se realiza en la redacción, el área de fotografía, diseño, impresión y distribución.

También aprendieron cómo se genera una noticia, desde la búsqueda de la información hasta su publicación en el periódico impreso y las plataformas digitales.

El personal de Noroeste respondió las preguntas de los pequeños visitantes, quienes mostraron gran interés por conocer cómo se construye la información que llega a los lectores todos los días.

Guillermina García, directora editorial del medio, explicó a detalle la función principal de este rotativo y sus principios, así como su ética profesional.

Al finalizar el recorrido, los estudiantes se tomaron una foto grupal.

Obsequio

A cada uno de los pequeños se les hizo entrega de un cilindros para agua de obsequio.

  • $!Jesús Herrera, jefe de información de Noroeste Mazatlán, da la bienvenida a los niños.
    Jesús Herrera, jefe de información de Noroeste Mazatlán, da la bienvenida a los niños. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Guillermina García explicó el funcionamiento y misión del rotativo.
    Guillermina García explicó el funcionamiento y misión del rotativo. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Manuel Serrano, coordinador de publicidad digital, les comenta a los pequeños que se realiza en su área.
    Manuel Serrano, coordinador de publicidad digital, les comenta a los pequeños que se realiza en su área. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Gregory Sauceda, Administrador de proyectos, explica a los pequeños el funcionamiento de CTP, donde se generan las láminas para la prensa.
    Gregory Sauceda, Administrador de proyectos, explica a los pequeños el funcionamiento de CTP, donde se generan las láminas para la prensa. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Moisés, Emma, Montserrat, José Daniel y Renata.
    Moisés, Emma, Montserrat, José Daniel y Renata. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Adán, Héctor, César e Ian.
    Adán, Héctor, César e Ian. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Francisco, Mateo, Tadeo, Lucas y Daniel.
    Francisco, Mateo, Tadeo, Lucas y Daniel. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Juan Pablo, Moisés, Carlos, José Daniel, Renata y Montserrat.
    Juan Pablo, Moisés, Carlos, José Daniel, Renata y Montserrat. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Víctor Sosa, del área de prensa, explica su labor.
    Víctor Sosa, del área de prensa, explica su labor. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Isabella, Elizabeth, Paola, Gael, Juan Pablo y Ana María.
    Isabella, Elizabeth, Paola, Gael, Juan Pablo y Ana María. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Los estudiantes muy contentos realizaron el recorrido.
    Los estudiantes muy contentos realizaron el recorrido. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
