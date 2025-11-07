Niños de la Escuela Justo Sierra descubren cómo se hace el periódico en Noroeste Mazatlán

Con gran entusiasmo y curiosidad, un grupo de alumnos de la Escuela Primaria Justo Sierra realizó un recorrido por las instalaciones de Noroeste Mazatlán, donde el personal del medio de comunicación les explicó el funcionamiento de cada una de sus áreas.

Durante la visita, los niños de quinto grado de Grupo A, alumnos de la maestra Hilda Fabiola Osuna, conocieron el trabajo que se realiza en la redacción, el área de fotografía, diseño, impresión y distribución.

También aprendieron cómo se genera una noticia, desde la búsqueda de la información hasta su publicación en el periódico impreso y las plataformas digitales.

El personal de Noroeste respondió las preguntas de los pequeños visitantes, quienes mostraron gran interés por conocer cómo se construye la información que llega a los lectores todos los días.

Guillermina García, directora editorial del medio, explicó a detalle la función principal de este rotativo y sus principios, así como su ética profesional.

Al finalizar el recorrido, los estudiantes se tomaron una foto grupal.

Obsequio

A cada uno de los pequeños se les hizo entrega de un cilindros para agua de obsequio.