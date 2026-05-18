$!Noche inolvidable bajo las estrellas: así se vivió el Beer Garden Fest 2026

MAZATLÁN._ El pasado viernes 15 de mayo, el Gran Acuario Mazatlán se convirtió en el escenario de una velada única: el Beer Garden Fest 2026 . Desde las 19:00 horas hasta la medianoche, los asistentes se sumergieron en una atmósfera llena de alegría y diversión, grabándose en la memoria del puerto como un evento sin comparación .

El mayor atractivo del festival fue el recorrido por las instalaciones del Gran Acuario Mazatlán, que le permitió a los invitados disfrutar de las exhibiciones marinas durante la noche y con cerveza en mano, de una manera relajada y diferente.

No solo eso. También se contó con la presentación de DJ Phoenika , la productora y multiinstrumentista mazatleca, quien le puso ritmo a la noche para el disfrute de todos.

En la parte gastronómica, los asistentes degustaron ricos antojitos como tostielotes, además de mariscos y hamburguesas. El toque dulce lo pusieron las nieves y los postres disponibles. Y no podía faltar la presencia de varias marcas de cerveza, que ofrecieron diversos licores.

Así, el Beer Garden Fest 2026 se consolidó como un evento imperdible para convivir con amigos y relajarse al final de la semana bajo la luz de las estrellas.