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Noche inolvidable bajo las estrellas: así se vivió el Beer Garden Fest 2026

Estefany López |
18/05/2026 15:48
18/05/2026 15:48

MAZATLÁN._ El pasado viernes 15 de mayo, el Gran Acuario Mazatlán se convirtió en el escenario de una velada única: el Beer Garden Fest 2026. Desde las 19:00 horas hasta la medianoche, los asistentes se sumergieron en una atmósfera llena de alegría y diversión, grabándose en la memoria del puerto como un evento sin comparación.

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El mayor atractivo del festival fue el recorrido por las instalaciones del Gran Acuario Mazatlán, que le permitió a los invitados disfrutar de las exhibiciones marinas durante la noche y con cerveza en mano, de una manera relajada y diferente.

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No solo eso. También se contó con la presentación de DJ Phoenika, la productora y multiinstrumentista mazatleca, quien le puso ritmo a la noche para el disfrute de todos.

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En la parte gastronómica, los asistentes degustaron ricos antojitos como tostielotes, además de mariscos y hamburguesas. El toque dulce lo pusieron las nieves y los postres disponibles. Y no podía faltar la presencia de varias marcas de cerveza, que ofrecieron diversos licores.

Así, el Beer Garden Fest 2026 se consolidó como un evento imperdible para convivir con amigos y relajarse al final de la semana bajo la luz de las estrellas.

  • $!Alberto Arellano y Amairani Medina
    Alberto Arellano y Amairani Medina
  • $!Mónica González y Anel laveaga
    Mónica González y Anel laveaga
  • $!Alejandro Zatarain, Paloma Magaña, Paulina Ortega y Reggie Ochoa.
    Alejandro Zatarain, Paloma Magaña, Paulina Ortega y Reggie Ochoa.
  • $!Diego Kelly, Eber Barraza y Lalo Rodríguez.
    Diego Kelly, Eber Barraza y Lalo Rodríguez.
  • $!Valentín Rodríguez, Jesús Nerma Pérez y Jesús Rodolfo Quezada
    Valentín Rodríguez, Jesús Nerma Pérez y Jesús Rodolfo Quezada
  • $!Geronimo Cevallos y Elizabeth Bertrand
    Geronimo Cevallos y Elizabeth Bertrand
  • $!Zulma Rivera, Melanie Lizárraga y Alexis Salas.
    Zulma Rivera, Melanie Lizárraga y Alexis Salas.
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