Noroeste celebra 53 años y mira hacia el futuro

Con 53 años de historia, Noroeste llega a un nuevo aniversario con la mirada puesta en el futuro y con el reconocimiento a quienes han formado parte de su trayectoria, pero también con la responsabilidad de mantener vigente un proyecto periodístico que nació en Sinaloa con la convicción de informar de manera independiente.

Durante la celebración por el aniversario del periódico, Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, destacó que cada uno de los colaboradores forma parte de una historia construida a lo largo de más de cinco décadas, en la que han participado quienes ya no están y quienes actualmente mantienen en marcha al medio.

“Todos somos parte de esta bonita historia que se llama Noroeste”, expresó Peraza al referirse a los 53 años de trabajo, entrega y compromiso que han acompañado al periódico desde su fundación.

La directora ejecutiva señaló que el aniversario también debe ser un momento de reflexión sobre lo que todavía falta por hacer. Ante los cambios y las dificultades que enfrenta el sector, llamó a los trabajadores a continuar aportando desde sus respectivas áreas y a mantener el compromiso con la empresa.

Peraza reconoció que los tiempos han sido complicados y que las dificultades también se presentan fuera de Noroeste, particularmente en un escenario en el que las empresas enfrentan sus propios retos.

Resaltó que una de las fortalezas del periódico es permitir que sus colaboradores propongan, participen y sean escuchados.

“Cada uno de nosotros cuenta, cada uno es importante”, señaló.

También destacó la transformación que ha experimentado el medio, que además de mantener la edición impresa ha desarrollado un servicio multiplataforma, lo que representa nuevos desafíos para quienes integran la empresa.

Guillermina García, directora editorial de Noroeste, planteó que llegar a los 53 años representa un logro en un contexto complejo para los medios de comunicación.

Recordó que Noroeste nació el 8 de septiembre de 1973, en Culiacán, y que desde entonces ha mantenido una postura independiente y crítica.

“Estamos convencidos de que, en estos tiempos, en México, poder conmemorar un año más de un medio independiente y combativo debe ser considerado una proeza”, expresó García.

La directora editorial también habló de las dificultades económicas, los cambios en las audiencias y la necesidad de adaptar constantemente los procesos de trabajo, sin abandonar los principios que han definido al periódico.

Afirmó que la resistencia, la resiliencia y la fortaleza forman parte de la identidad de Noroeste, pero sobre todo destacó la responsabilidad de continuar ejerciendo un periodismo profesional en Sinaloa.

“Seguimos aquí informando”, sostuvo, al señalar que el trabajo periodístico mantiene su importancia en un entorno marcado por la confusión y los retos que enfrenta el estado.

Durante la convivencia también hubo espacio para reconocer el esfuerzo cotidiano de los colaboradores, quienes han contribuido desde distintas áreas a sostener el proyecto.

Durante la convivencia, el colaborador Miguel Flores también tomó la palabra para reconocer el esfuerzo que durante años han realizado quienes forman parte de Noroeste.

Recordó las jornadas de trabajo, las situaciones imprevistas y la necesidad de buscar soluciones incluso con recursos limitados, pero también destacó lo que el periódico ha significado en su vida.

“Yo la verdad le agradezco mucho al periódico todo lo que me ha dado y también le he dado cosas.

El periódico me ha dado estabilidad, me ha dado trabajo, me ha dado amigos”, expresó.

Flores consideró que quienes actualmente integran Noroeste también son parte de su historia y llamó a continuar trabajando para que nuevas generaciones puedan formar parte de ella.

“Yo creo que todos hemos ganado y hemos dado algo. A final de cuentas todos somos parte de esto”, dijo.

Con el llamado de Peraza a continuar trabajando y el mensaje de García sobre la importancia de preservar la identidad periodística, Noroeste inicia el camino hacia sus 54 años con la convicción de que su historia continúa escribiéndose todos los días.