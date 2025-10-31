Gente
Convivencia

Noroeste celebra Halloween con Concurso de Disfraces y Calaveritas en Mazatlán

El ambiente festivo se apoderó de las oficinas, ya que los colaboradores participaron en un alegre concurso de disfraces y Calaveritas literarias, evaluados por el equipo directivo.
Marisela González |
31/10/2025 21:55
31/10/2025 21:55

En un ambiente lleno de creatividad, risas y espíritu festivo, Noroeste Mazatlán celebró el Halloween con su ya tradicional concurso de disfraces y Calaveritas literarias.

La actividad reunió a todo su equipo en una jornada marcada por la convivencia y el talento. Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste; Guillermina García, directora editorial y Elva Aguirre, subdirectora de administración, fungieron como jurado calificador en ambos certámenes.

Evaluaron en el concurso de disfraces aspectos como originalidad, caracterización y presentación, mientras que en el de Calaveritas se reconoció la creatividad, ingenio y sentido del humor de los participantes.

Durante la jornada, el área del comedor se llenó de color, personajes icónicos y propuestas originales que reflejaron el entusiasmo y la unidad del equipo Noroeste.

Las Calaveritas, por su parte, arrancaron risas y aplausos con divertidas rimas dedicadas a compañeros y temas de la vida laboral.

El festejo concluyó con el nombramiento de los primeros tres lugares de cada categoría y con la degustación de una taquiza.

Ganadores de concurso de Disfraces

Femenil

Primero: Araceli Solano

Segundo: Alina Zataráin

Tercero: Olga Solís

Varonil

Primero: Eder García

Segundo: Gregorio Vargas Alegría

Tercero: Miguel Flores

Ganadores del concurso de Calaveritas

Primero: Sergio Arauz

Segundo: Conchita Hernández y Marisela González

Tercero: Miguel Flores

  • $!Araceli Solano, ganadora del primer lugar en femenil, entre Guillermina García, Elva Aguirre y Elizabeth Peraza.
    Araceli Solano, ganadora del primer lugar en femenil, entre Guillermina García, Elva Aguirre y Elizabeth Peraza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alina Zataráin obtuvo el segundo lugar con el personaje de La Monja.
    Alina Zataráin obtuvo el segundo lugar con el personaje de La Monja. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Olga Solís obtuvo el tercer lugar.
    Olga Solís obtuvo el tercer lugar.
  • $!Alina Zataráin en plena actuación
    Alina Zataráin en plena actuación ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Joaquín en su personaje de Daredevil.
    Joaquín en su personaje de Daredevil. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Xóchitl Aguilar y Amanda Aragón en su personaje de la película The Purge.
    Xóchitl Aguilar y Amanda Aragón en su personaje de la película The Purge. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Miguel Flores fue el Capitán Jack Sparrow, de Los Piratas del Caribe.
    Miguel Flores fue el Capitán Jack Sparrow, de Los Piratas del Caribe. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Eder García y su Chucky, ganó el primer lugar en la categoría varonil.
    Eder García y su Chucky, ganó el primer lugar en la categoría varonil. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los participantes en el Concurso de Disfraces se tomaron la fotografía del recuerdo.
    Los participantes en el Concurso de Disfraces se tomaron la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Conchita Hernández leyó su calaverita.
    Conchita Hernández leyó su calaverita. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marisela González y Conchita Hernández, ganadoras del segundo lugar en el concurso de Calaveritas.
    Marisela González y Conchita Hernández, ganadoras del segundo lugar en el concurso de Calaveritas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Olga Solís entre Guillermina García, Elva Aguirre y Elizabeth Peraza.
    Olga Solís entre Guillermina García, Elva Aguirre y Elizabeth Peraza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Stefani Ponzo, Manuel Serrano y Estefanía López.
    Stefani Ponzo, Manuel Serrano y Estefanía López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gregorio Vargas Alegría y Conchita Hernández.
    Gregorio Vargas Alegría y Conchita Hernández. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Araceli Solano y Miguel Flores.
    Araceli Solano y Miguel Flores. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ximena Gutiérrez, Carolina Zataráin y Alina Zataráin.
    Ximena Gutiérrez, Carolina Zataráin y Alina Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Xóchitl Aguilar (atrás). Sentadas, Lupita Páez, Adriana Marrujo y Arnulfo Contreras.
    Xóchitl Aguilar (atrás). Sentadas, Lupita Páez, Adriana Marrujo y Arnulfo Contreras. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
