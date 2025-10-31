Noroeste celebra Halloween con Concurso de Disfraces y Calaveritas en Mazatlán

En un ambiente lleno de creatividad, risas y espíritu festivo, Noroeste Mazatlán celebró el Halloween con su ya tradicional concurso de disfraces y Calaveritas literarias.

La actividad reunió a todo su equipo en una jornada marcada por la convivencia y el talento. Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste; Guillermina García, directora editorial y Elva Aguirre, subdirectora de administración, fungieron como jurado calificador en ambos certámenes.

Evaluaron en el concurso de disfraces aspectos como originalidad, caracterización y presentación, mientras que en el de Calaveritas se reconoció la creatividad, ingenio y sentido del humor de los participantes.

Durante la jornada, el área del comedor se llenó de color, personajes icónicos y propuestas originales que reflejaron el entusiasmo y la unidad del equipo Noroeste.

Las Calaveritas, por su parte, arrancaron risas y aplausos con divertidas rimas dedicadas a compañeros y temas de la vida laboral.

El festejo concluyó con el nombramiento de los primeros tres lugares de cada categoría y con la degustación de una taquiza.

Ganadores de concurso de Disfraces

Femenil

Primero: Araceli Solano

Segundo: Alina Zataráin

Tercero: Olga Solís

Varonil

Primero: Eder García

Segundo: Gregorio Vargas Alegría

Tercero: Miguel Flores

Ganadores del concurso de Calaveritas

Primero: Sergio Arauz

Segundo: Conchita Hernández y Marisela González

Tercero: Miguel Flores