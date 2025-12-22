Gente
|
De fiesta

Noroeste Mazatlán celebra a los cumpleañeros de diciembre con convivencia especial

Con una amena reunión en el área del comedor, se festejó a los colaboradores que cumplieron años en diciembre, en un ambiente de compañerismo y cercanía.
Marisela González |
22/12/2025 12:58
22/12/2025 12:58

En un ambiente de cordialidad y convivencia, el equipo de Noroeste Mazatlán celebró el cumpleaños de sus colaboradores que nacieron en el mes de diciembre, reafirmando el espíritu de compañerismo que caracteriza a este rotativo.

El festejo se llevó a cabo en el área del comedor de las instalaciones, donde los asistentes compartieron un momento especial.

Los cumpleañeros reconocidos en esta ocasión fueron Conchita Hernández, Elva Aguirre, Omar Salas, así como Lucía Partida, Gilberto Herrera y Franko Pineda, estos tres últimos no pudieron acudir al festejo.

Conchita, Elva y Omar recibieron felicitaciones y buenos deseos por parte de sus compañeros y directivos.

Durante la convivencia, los asistentes disfrutaron de pizzas y refrescos, además de una rebana de pastel como postre.

  • $!Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Grupo Noroeste, junto a los cumpleañeros.
    Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Grupo Noroeste, junto a los cumpleañeros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Conchita Hernández, durante el festejo de cumpleaños de diciembre realizado en Noroeste Mazatlán.
    Conchita Hernández, durante el festejo de cumpleaños de diciembre realizado en Noroeste Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elva Aguirre, una de las cumpleañeras de diciembre en la convivencia.
    Elva Aguirre, una de las cumpleañeras de diciembre en la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Joaquín Ramírez, Eduardo López y Adán Valdovines Peraza. Sentados, Jorge Chico Ceja y Julio Moreno.
    Joaquín Ramírez, Eduardo López y Adán Valdovines Peraza. Sentados, Jorge Chico Ceja y Julio Moreno. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Manuel Serrano, Alina Zataráin, Omar Salas, Stefany Ponzo, Elizabeth Peraza, Miguel Flores y Conchita Hernández.
    Manuel Serrano, Alina Zataráin, Omar Salas, Stefany Ponzo, Elizabeth Peraza, Miguel Flores y Conchita Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Víctor Sosa, Salvador Maldonado, Andrés Cruz y Alejandro Cruz.
    Víctor Sosa, Salvador Maldonado, Andrés Cruz y Alejandro Cruz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Omar Hernández, Gregori Sauceda, Jade Reyes, Denisse Méndez y Ximena Gutiérrez.
    Omar Hernández, Gregori Sauceda, Jade Reyes, Denisse Méndez y Ximena Gutiérrez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eric Conde, Xóchitl Aguilar, Amanda Aragón. Araceli Solano, Olga Solís, Camila Ramírez, Lupita Páez, Elva Aguirre y Adriana Marrujo.
    Eric Conde, Xóchitl Aguilar, Amanda Aragón. Araceli Solano, Olga Solís, Camila Ramírez, Lupita Páez, Elva Aguirre y Adriana Marrujo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Juvencio Villanueva, Marisela González y Carlos Zataráin.
    Juvencio Villanueva, Marisela González y Carlos Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Cumpleaños
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube