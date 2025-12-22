Noroeste Mazatlán celebra a los cumpleañeros de diciembre con convivencia especial

En un ambiente de cordialidad y convivencia, el equipo de Noroeste Mazatlán celebró el cumpleaños de sus colaboradores que nacieron en el mes de diciembre, reafirmando el espíritu de compañerismo que caracteriza a este rotativo.

El festejo se llevó a cabo en el área del comedor de las instalaciones, donde los asistentes compartieron un momento especial.

Los cumpleañeros reconocidos en esta ocasión fueron Conchita Hernández, Elva Aguirre, Omar Salas, así como Lucía Partida, Gilberto Herrera y Franko Pineda, estos tres últimos no pudieron acudir al festejo.

Conchita, Elva y Omar recibieron felicitaciones y buenos deseos por parte de sus compañeros y directivos.

Durante la convivencia, los asistentes disfrutaron de pizzas y refrescos, además de una rebana de pastel como postre.