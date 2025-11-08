Gente
De festejo

Noroeste Mazatlán celebra a sus cumpleañeros de octubre

Los colaboradores disfrutan de una convivencia que fortalece el compañerismo y el espíritu de familia que distingue a la empresa.
Marisela González |
08/11/2025 14:17
En un ambiente de alegría y camaradería, Grupo Noroeste Mazatlán celebró a los colaboradores que durante el mes de octubre estuvieron de cumpleaños.

Los festejados fueron Adriana Marrujo, Héctor Castro, Heriberto Arriarán, Elizabeth Peraza, Estefanía López, Julián Cárdenas y Alejandro Cruz, quienes recibieron felicitaciones y muestras de cariño de parte de sus compañeros. Aunque algunos no pudieron asistir a la convivencia.

Durante la reunión, el equipo compartió un momento de descanso y celebración con pastel, bebidas y pizzas, reafirmando el buen ambiente laboral que caracteriza a la familia Noroeste.

  Una grata convivencia pasaron los colaboradores de Noroeste Mazatlán en el festejo de los cumpleañeros de octubre.
    Una grata convivencia pasaron los colaboradores de Noroeste Mazatlán en el festejo de los cumpleañeros de octubre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Los chicos de prensa se toman la fotografía del recuerdo.
    Los chicos de prensa se toman la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Jesús Herrera, Héctor Castro, Guillermina García y Adán Valdovines.
    Jesús Herrera, Héctor Castro, Guillermina García y Adán Valdovines. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, expresa unas palabras a los asistentes.
    Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, expresa unas palabras a los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Ximena Gutiérrez, Stefany Ponzo, Manuel Serrano, Carolina Zataráin, Eloisa Morales, Elizabeth Peraza y Alina Zataráin.
    Ximena Gutiérrez, Stefany Ponzo, Manuel Serrano, Carolina Zataráin, Eloisa Morales, Elizabeth Peraza y Alina Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Elva Aguirre, Miguel Flores, Lupita Páez, Eric Conde, Araceli Solano, Xóchitl Aguilar, Adriana Marrujo y Amanda Aragón.
    Elva Aguirre, Miguel Flores, Lupita Páez, Eric Conde, Araceli Solano, Xóchitl Aguilar, Adriana Marrujo y Amanda Aragón. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Heriberto Arriarán y Víctor Sosa.
    Heriberto Arriarán y Víctor Sosa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
