Noroeste Mazatlán celebra a sus cumpleañeros de octubre

En un ambiente de alegría y camaradería, Grupo Noroeste Mazatlán celebró a los colaboradores que durante el mes de octubre estuvieron de cumpleaños.

Los festejados fueron Adriana Marrujo, Héctor Castro, Heriberto Arriarán, Elizabeth Peraza, Estefanía López, Julián Cárdenas y Alejandro Cruz, quienes recibieron felicitaciones y muestras de cariño de parte de sus compañeros. Aunque algunos no pudieron asistir a la convivencia.

Durante la reunión, el equipo compartió un momento de descanso y celebración con pastel, bebidas y pizzas, reafirmando el buen ambiente laboral que caracteriza a la familia Noroeste.