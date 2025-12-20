Gente
De manteles largos

Noroeste Mazatlán celebra los cumpleaños de noviembre en un ambiente de alegría

En el área del comedor de Noroeste Mazatlán se llevó a cabo la celebración de los cumpleaños del mes de noviembre, donde los colaboradores compartieron momentos de camaradería y buenos deseos con los cumpleañeros
Marisela González
20/12/2025 16:18
Con un ambiente festivo y lleno de entusiasmo, Noroeste Mazatlán celebró los cumpleaños del mes de noviembre en el área del comedor de sus instalaciones.

La celebración reunió a colaboradores de distintas áreas del periódico, quienes aprovecharon la ocasión para convivir y desear lo mejor a los homenajeados.

Los festejados fueron Yocelin Morales, Stefany Ponzo, Carolina Zataráín, Joaquín Ramírez y Luis Ricardo Escareño, representantes de diversas secciones de Noroeste.

Este último no pudo asistir a la convivencia.Cada uno recibió felicitaciones, abrazos y muestras de cariño de parte de sus compañeros, quienes expresaron sus mejores deseos.

La celebración incluyó tamales, bebidas y una rebana de pastel como postre.

  Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Grupo Noroeste, expresó unas palabras a los cumpleañeros.
  Miguel Flores y Omar Salas.
  Eder García, Alejandro Cruz y Andrés Cruz.
  Carlos Zataráin, Carlos Robles, Guillermina García, Juvencio Villanueva, Marisela González, Yocelin Morales y Adán Valdovines.
  Olga Solís, Adriana Marrujo, Amanda Aragón, Araceli Solano, Elizabeth Peraza, Elva Aguirre y Xóchitl Aguilar.
  Julio Moreno, Andrés Hernández, Jorge Chico Ceja y Adán Valdovines Peraza.
  Salvador Maldonado, Víctor Sosa y Eduardo López.
  Eloisa Morales, Carolina Zataráin, Alina Zataráin, Manuel Serrano, Ximena Gutiérrez, Estefania López y Stefany Ponzo.
  Los cumpleañeros al momento de partir el pastel.
  El pastel estuvo decorado con una fotos de cada uno de los cumpleañeros.
  Amanda Aragón, Adriana Marrujo y Elva Aguirre sirvieron los tamales.
