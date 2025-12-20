Noroeste Mazatlán celebra los cumpleaños de noviembre en un ambiente de alegría

Con un ambiente festivo y lleno de entusiasmo, Noroeste Mazatlán celebró los cumpleaños del mes de noviembre en el área del comedor de sus instalaciones.

La celebración reunió a colaboradores de distintas áreas del periódico, quienes aprovecharon la ocasión para convivir y desear lo mejor a los homenajeados.

Los festejados fueron Yocelin Morales, Stefany Ponzo, Carolina Zataráín, Joaquín Ramírez y Luis Ricardo Escareño, representantes de diversas secciones de Noroeste.

Este último no pudo asistir a la convivencia.Cada uno recibió felicitaciones, abrazos y muestras de cariño de parte de sus compañeros, quienes expresaron sus mejores deseos.

La celebración incluyó tamales, bebidas y una rebana de pastel como postre.