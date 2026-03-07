Noroeste Mazatlán reconoce a sus colaboradoras por el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Noroeste Mazatlán reunió a sus colaboradoras en un desayuno-convivencia organizado para reconocer su labor y fortalecer los lazos entre el equipo de trabajo.

La reunión fue presidida por Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, acompañado por Elizabeth Peraza, directora ejecutiva; Guillermina García, directora editorial; y Elva Aguirre, subdirectora administrativa.

Durante la mañana, las asistentes disfrutaron de un agradable encuentro en el restaurante La Vaca Lupe en la ciudad, donde degustaron las especialidades del lugar y compartieron momentos de charla y camaradería en un ambiente relajado.

Además de disfrutar del espacio y de la propuesta gastronómica del restaurante, las colaboradoras participaron en una dinámica rifa de regalos de Cimaco, lo que añadió un toque de entusiasmo y sorpresa a la celebración.

El desayuno permitió reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de la organización, así como reiterar el compromiso de Grupo Noroeste con el impulso de espacios de respeto, colaboración y crecimiento profesional.