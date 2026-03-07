Gente
Noroeste Mazatlán reconoce a sus colaboradoras por el Día Internacional de la Mujer

En un ambiente de convivencia y reconocimiento, directivos y colaboradoras compartieron un desayuno especial y participaron en una rifa de regalos para conmemorar la fecha.
Marisela González |
07/03/2026 11:45
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Noroeste Mazatlán reunió a sus colaboradoras en un desayuno-convivencia organizado para reconocer su labor y fortalecer los lazos entre el equipo de trabajo.

La reunión fue presidida por Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, acompañado por Elizabeth Peraza, directora ejecutiva; Guillermina García, directora editorial; y Elva Aguirre, subdirectora administrativa.

Durante la mañana, las asistentes disfrutaron de un agradable encuentro en el restaurante La Vaca Lupe en la ciudad, donde degustaron las especialidades del lugar y compartieron momentos de charla y camaradería en un ambiente relajado.

Además de disfrutar del espacio y de la propuesta gastronómica del restaurante, las colaboradoras participaron en una dinámica rifa de regalos de Cimaco, lo que añadió un toque de entusiasmo y sorpresa a la celebración.

El desayuno permitió reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de la organización, así como reiterar el compromiso de Grupo Noroeste con el impulso de espacios de respeto, colaboración y crecimiento profesional.

  • $!Adrián López Ortiz, Carolina Tiznado, Elizabeth Peraza y Elva Aguirre.
    Adrián López Ortiz, Carolina Tiznado, Elizabeth Peraza y Elva Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Adrián López Ortiz, Stefany Ponzo, Elizabeth Peraza y Elva Aguirre.
    Adrián López Ortiz, Stefany Ponzo, Elizabeth Peraza y Elva Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Stefany Ponzo, Ximena Gutiérrez, Jade Reyes y Carolina Zataráin.
    Stefany Ponzo, Ximena Gutiérrez, Jade Reyes y Carolina Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Adrián López Ortiz, Marisela González, Guillermina García y Elva Aguirre.
    Adrián López Ortiz, Marisela González, Guillermina García y Elva Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lupita Páez, Olga Solís, Amanda Aragón y Estefania López.
    Lupita Páez, Olga Solís, Amanda Aragón y Estefania López. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Eloisa Morales, Elizabeth Peraza, Lucía Partida, Adriana Marrujo, Araceli Solano y Karina Parente.
    Eloisa Morales, Elizabeth Peraza, Lucía Partida, Adriana Marrujo, Araceli Solano y Karina Parente. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lucía Partida, Marisela González, Karina Parente, Guillermina García y Carolina Tiznado.
    Lucía Partida, Marisela González, Karina Parente, Guillermina García y Carolina Tiznado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Colaboradoras de Noroeste Mazatlán disfrutaron de un desayuno para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
    Colaboradoras de Noroeste Mazatlán disfrutaron de un desayuno para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
