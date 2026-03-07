Noroeste Mazatlán y Club Cardones invitan a conferencia sobre amor propio y autocuidado

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Noroeste Mazatlán y Club Cardones invitan a la conferencia “El amor propio como principio del autocuidado”, un espacio de reflexión y bienestar dirigido a la comunidad.

El encuentro se realizará el miércoles 11 de marzo, de 16:00 a 19:00 horas, en Club Cardones, ubicado en Vía Paloma 1804, en El Cielo Parque Residencial.

La conferencia estará a cargo de Mónica Velatti, quien compartirá herramientas y reflexiones sobre la importancia del amor propio como base para el bienestar integral y el equilibrio en la vida diaria.

Velatti es conferencista y promotora del desarrollo personal, enfocada en impulsar procesos de crecimiento interior y bienestar emocional, a través de experiencias que invitan a la reflexión y a la conexión con uno mismo.

Como parte de la experiencia, la actividad incluirá una meditación guiada por Melva Malcampo, quien acompañará a las asistentes en una sesión de relajación y conexión interior para poner en práctica lo aprendido durante la charla.

Malcampo se dedica a promover prácticas de bienestar y conciencia plena, utilizando herramientas de meditación y relajación que ayudan a fortalecer la salud emocional y mental.

El programa está diseñado como una tarde para el aprendizaje y el autocuidado, en la que las participantes podrán reflexionar sobre su bienestar personal y compartir una experiencia significativa.

Al finalizar la actividad, las asistentes disfrutarán de un cóctel de convivencia para cerrar este encuentro.

La experiencia no tiene costo, ya que se realiza como parte de una contribución social, sin embargo el cupo es limitado, por lo que se invita a las interesadas a confirmar su asistencia a través del teléfono 669 932 8421 o previamente hacer su registro.

Se recomienda a las participantes asistir con ropa cómoda y llevar tapete para la meditación, con el fin de disfrutar plenamente de la actividad.

Agendar

Evento: Conferencia “El amor propio como principio del autocuidado”

Día: Miércoles 11 de marzo

Lugar: Club Cardones, en Vía Paloma 1804, El Cielo Parque Residencial.

Horario: 16:00 a 19:00 horas

Costo: Gratis

Cupo: Limitado

Link de registro: https://forms.gle/RbH4pgzFMTwJNRHZ9