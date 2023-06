El grupo Primero C fue el encargado de la ceremonia de honores.

El grupo Primero C fue el encargado de la ceremonia de honores. ( )

La entrega de reconocimiento tuvo lugar en el estadio de la institución en donde los integrantes del grupo Primero C tuvieron a cargo los honores, expresaron las efemérides del mes y bailaron una coreografía con la canción Color Esperanza, de Diego Torres.

“Decir que es importante seguir cuidando el medio ambiente y no dejar de hacerlo, para así tener una vida más limpia; me siento muy bien el haber ganado este boleto, seguimos practicando todavía para no dejar de mejorar”, dijo Sebastián Olivas.