Con una ceremonia especial de graduación, la Escuela Libre de Derecho realizó la entrega de títulos profesionales en la licencatura de derecho.

El evento contó con la presencia de Rodolfo Campoy de la Vega, rector de Escuela Libre de Derecho, José Carlos Álvarez Ortega, rector honorario de la institución, Octavio Ramón Acedo, director del centro de investigaciones jurídicas de la escuela, Natalia Sofía, presidenta de la sociedad de alumnos, y José Miguel Vega Pereda, secretario académico de la institución.

En total fueron 26 alumnos de la institución quienes recibieron su título profesional, quienes estuvieron acompañados de sus familiares, en este momento especial en su carrera profesional.

La alumna Jéssica Montoya Retes compartió un mensaje en representación de sus compañeros egresados, en el que habló de su felicidad y la de sus compañeros por haber culminado sus estudios profesionales, un reto que aún con el egreso no termina.

“Hoy el verdadero reto apenas comienza, todavía me parece increíble que hace unos años entramos a la universidad con los ojos erguidos y la maleta llena de sueños por cumplir, algunos no sabíamos lo que queríamos,y otros nos preguntábamos una y otra vez si esto era lo que queríamos, si el derecho era en verdad lo que queríamos hacer el resto de nuestras vidas, y hoy orgullosamente podemos decir que sí, que no nos equivocamos a elegir derecho como la carrera en la que trabajaremos”, señaló la alumna.

También agradeció a todas aquellas personas que fueron un soporte en su camino, entre ellos sus maestros, por compartir con ellos su conocimiento, pasión por el derecho y su ejemplo para seguir adelante, así como a sus familias por su invaluable apoyo.