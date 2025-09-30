Orgullo, tradición y amor patrio en el corazón del albergue Plenitud con Calidad

El espíritu patriótico se hizo presente en el albergue Plenitud con Calidad, que organizó una emotiva Fiesta Mexicana para conmemorar el inicio de la Independencia de México, en una jornada llena de color, tradición y orgullo nacional.

La ceremonia comenzó con el Grito de Independencia, proclamado con gran sentimiento por Amelia Silvia Duagon, quien con sus palabras recordó la fuerza, la historia y el amor por la patria, emocionando a todos los asistentes.

Los honores a la bandera fueron realizados con solemnidad y respeto por la escolta integrada por Luz del Carmen Félix Zazueta, Rosa María Quintero Medina, Ignacio Bernal Rodríguez y Jesús Lizárraga Valenzuela, quienes encabezaron el acto cívico de manera ejemplar.

Para cerrar con broche de oro, la música regional se hizo presente con las interpretaciones de “El Sinaloense” y “El Corrido de Mazatlán”, acompañadas por el espectacular floreo de la cuerda a cargo de Ricardo Antonio Márquez Abdala, quien puso a todos a cantar, aplaudir y celebrar las raíces mexicanas.

La fiesta no solo fue un homenaje a México, sino también un espacio de convivencia, identidad y alegría para todos los integrantes del albergue y sus visitantes.