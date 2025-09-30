Gente
Orgullo, tradición y amor patrio en el corazón del albergue Plenitud con Calidad

Con un emotivo Grito de Independencia a cargo de Amelia Silvia Duagon, el albergue celebró las tradiciones mexicanas entre música, honores a la bandera y un ambiente lleno de alegría y amor por México
Marisela González |
30/09/2025 15:07
30/09/2025 15:07

El espíritu patriótico se hizo presente en el albergue Plenitud con Calidad, que organizó una emotiva Fiesta Mexicana para conmemorar el inicio de la Independencia de México, en una jornada llena de color, tradición y orgullo nacional.

La ceremonia comenzó con el Grito de Independencia, proclamado con gran sentimiento por Amelia Silvia Duagon, quien con sus palabras recordó la fuerza, la historia y el amor por la patria, emocionando a todos los asistentes.

Los honores a la bandera fueron realizados con solemnidad y respeto por la escolta integrada por Luz del Carmen Félix Zazueta, Rosa María Quintero Medina, Ignacio Bernal Rodríguez y Jesús Lizárraga Valenzuela, quienes encabezaron el acto cívico de manera ejemplar.

Para cerrar con broche de oro, la música regional se hizo presente con las interpretaciones de “El Sinaloense” y “El Corrido de Mazatlán”, acompañadas por el espectacular floreo de la cuerda a cargo de Ricardo Antonio Márquez Abdala, quien puso a todos a cantar, aplaudir y celebrar las raíces mexicanas.

La fiesta no solo fue un homenaje a México, sino también un espacio de convivencia, identidad y alegría para todos los integrantes del albergue y sus visitantes.

  Javier Flores, Lourdes Bortolotti y Jesús Lizárraga Valenzuela.
    Javier Flores, Lourdes Bortolotti y Jesús Lizárraga Valenzuela.
  Lourdes Bortolotti, María Luz del Carmen Félix Zazueta y Rosa María Quintero Medina.
    Lourdes Bortolotti, María Luz del Carmen Félix Zazueta y Rosa María Quintero Medina.
  Amelia Silvia Duagon y Chika Mizukami de Yoshii. ( Fotos: Cortesía)
    Amelia Silvia Duagon y Chika Mizukami de Yoshii. ( Fotos: Cortesía)
  El floreo de cuerda estuvo a cargo del niño Antonio Márquez Abdala. ( Fotos: Cortesía)
    El floreo de cuerda estuvo a cargo del niño Antonio Márquez Abdala. ( Fotos: Cortesía)
  Decanas del Ballet Cuicacalco pusieron el ambiente esa tarde. ( Fotos: Cortesía)
    Decanas del Ballet Cuicacalco pusieron el ambiente esa tarde. ( Fotos: Cortesía)
  Ignacio Bernal entre sus hijas. ( Fotos: Cortesía)
    Ignacio Bernal entre sus hijas. ( Fotos: Cortesía)
  María Elena García García acompañada de su hija y nieto. ( Fotos: Cortesía)
    María Elena García García acompañada de su hija y nieto. ( Fotos: Cortesía)
  Guadalupe Pardo Velarde con su hija Flor. ( Fotos: Cortesía)
    Guadalupe Pardo Velarde con su hija Flor. ( Fotos: Cortesía)
  Jesús Lizárraga Valenzuela vestido de charro. ( Fotos: Cortesía)
    Jesús Lizárraga Valenzuela vestido de charro. ( Fotos: Cortesía)
  Los colores verde, blanco y rojo prevalecieron en la fiesta mexicana. ( Fotos: Cortesía)
    Los colores verde, blanco y rojo prevalecieron en la fiesta mexicana. ( Fotos: Cortesía)
#Fiestas Patrias
