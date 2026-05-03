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De festejo

Otti Herrera celebra 60 años rodeada de cariño

Familiares y amistades se reunieron para acompañarla en una emotiva velada llena de sorpresas, regalos y momentos especiales
Marisela González |
03/05/2026 14:25
03/05/2026 14:25

Rodeada del afecto de sus seres queridos, Otti Herrera celebró su cumpleaños número 60 en una reunión donde no faltaron los abrazos, los buenos deseos y los detalles preparados especialmente para ella.

La festejada vivió una velada llena de felicidad, en la que familiares y amigos se dieron cita para compartir este momento significativo y hacer de la ocasión un día inolvidable.

Durante la celebración, Otti recibió múltiples muestras de cariño, así como obsequios que reflejaron el aprecio de quienes la acompañaron.

Entre los asistentes estuvieron sus hijas, Gissel Daniela Ríos Herrera y Paolet Ríos Herrera, quienes estuvieron al pendiente de cada detalle para consentir a su mamá en esta fecha especial.

También la acompañaron sus nietos, Abel López Ríos, Daniel Camacho Ríos y Mariana Camacho Ríos, quienes sumaron alegría y energía a la celebración.

La reunión transcurrió en un ambiente ameno y familiar, donde las sonrisas, las charlas y los buenos deseos para la cumpleañera fueron protagonistas.

  • $!Gissel Daniela Ríos Herrera y Paolet Ríos Herrera acompañaron a su mamá en este significativo festejo.
    Gissel Daniela Ríos Herrera y Paolet Ríos Herrera acompañaron a su mamá en este significativo festejo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los nietos Abel López Ríos, Daniel Camacho Ríos y Mariana Camacho Ríos compartieron momentos de alegría junto a su abuela.
    Los nietos Abel López Ríos, Daniel Camacho Ríos y Mariana Camacho Ríos compartieron momentos de alegría junto a su abuela. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La cumpleañera entre sus hermanos Rosa María Álvarez Ramos, Ana María Herrera Ramos y Ernesto Álvarez Ramos.
    La cumpleañera entre sus hermanos Rosa María Álvarez Ramos, Ana María Herrera Ramos y Ernesto Álvarez Ramos. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La festejada entre sus sobrinos Guillermo, Perla, Laura y Grecia Pineda Álvarez.
    La festejada entre sus sobrinos Guillermo, Perla, Laura y Grecia Pineda Álvarez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Familiares y amistades se dieron cita para celebrar junto a Otti Herrera.
    Familiares y amistades se dieron cita para celebrar junto a Otti Herrera. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Otti entre sus amigas de la secundaria, Irma, Tina, Ana Bertha, Mara y Mary.
    Otti entre sus amigas de la secundaria, Irma, Tina, Ana Bertha, Mara y Mary. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Otti entre su primo Martin Ramos y Lucha de Ramos..
    Otti entre su primo Martin Ramos y Lucha de Ramos.. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La familia Cuéllar Pineda con la festejada.
    La familia Cuéllar Pineda con la festejada. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Otty entre Carlos Martínez y Marbella de Martínez.
    Otty entre Carlos Martínez y Marbella de Martínez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Un pastel de dos piso en color oro adornó la mesa principal.
    Un pastel de dos piso en color oro adornó la mesa principal. ( Fotos: Cortesía)
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