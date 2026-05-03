Otti Herrera celebra 60 años rodeada de cariño

Rodeada del afecto de sus seres queridos, Otti Herrera celebró su cumpleaños número 60 en una reunión donde no faltaron los abrazos, los buenos deseos y los detalles preparados especialmente para ella.

La festejada vivió una velada llena de felicidad, en la que familiares y amigos se dieron cita para compartir este momento significativo y hacer de la ocasión un día inolvidable.

Durante la celebración, Otti recibió múltiples muestras de cariño, así como obsequios que reflejaron el aprecio de quienes la acompañaron.

Entre los asistentes estuvieron sus hijas, Gissel Daniela Ríos Herrera y Paolet Ríos Herrera, quienes estuvieron al pendiente de cada detalle para consentir a su mamá en esta fecha especial.

También la acompañaron sus nietos, Abel López Ríos, Daniel Camacho Ríos y Mariana Camacho Ríos, quienes sumaron alegría y energía a la celebración.

La reunión transcurrió en un ambiente ameno y familiar, donde las sonrisas, las charlas y los buenos deseos para la cumpleañera fueron protagonistas.