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Fe católica

Pajuma 2026 reúne a jóvenes y familias en tres días de fe y convivencia

Los asistentes participaron en actividades religiosas, representaciones bíblicas y cantos como parte de este encuentro celebrado en Semana Santa.
Marisela González |
06/04/2026 12:39
06/04/2026 12:39

Bajo el lema “Cristo Vive, con él somos esperanza”, se realizó Pajuma 2026 en la cancha Germán Evers, donde durante tres días jóvenes y familias completas participaron en actividades enfocadas en fortalecer la fe y la convivencia durante la Semana Santa.

El programa incluyó la representación de diversos pasajes de la Biblia a través de cuadros evangélicos preparados principalmente por jóvenes, quienes con dedicación organizaron cada detalle de las escenificaciones para compartir mensajes de reflexión y esperanza entre los asistentes.

Asimismo, se realizaron momentos de alabanza mediante cantos religiosos que crearon un ambiente de espiritualidad y unión, donde los participantes pudieron expresar su fe a través de la música y la oración.

Este encuentro también destacó por la participación activa de los jóvenes, quienes encontraron en Pajuma un espacio para convivir sanamente y vivir de una manera diferente los días santos, reafirmando valores como el respeto, la solidaridad y el amor al prójimo.

Las familias también formaron parte fundamental del evento, ya que padres e hijos compartieron las actividades, fortaleciendo la unión familiar y recordando el verdadero sentido de la Semana Santa como un tiempo de reflexión y acercamiento a la fe.

  • $!Carlos Eduardo Sánchez personificó a Jesús durante las representaciones bíblicas del Pajuma 2026.
    Carlos Eduardo Sánchez personificó a Jesús durante las representaciones bíblicas del Pajuma 2026. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Como símbolo de humildad y servicio se realizó el tradicional lavatorio de pies durante Pajuma 2026.
    Como símbolo de humildad y servicio se realizó el tradicional lavatorio de pies durante Pajuma 2026. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Rodolfo Osuna (discípulo) personificó a Judas Iscariote, aquí entre Alejandro García y Ricardo Rodríguez, que representaron a Anás y Caifás.
    Rodolfo Osuna (discípulo) personificó a Judas Iscariote, aquí entre Alejandro García y Ricardo Rodríguez, que representaron a Anás y Caifás. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Danna Sofía Martínez, Emmanuel Cuevas y Ximena Guadalupe Álvarez.
    Danna Sofía Martínez, Emmanuel Cuevas y Ximena Guadalupe Álvarez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La escenificación de la Última Cena fue uno de los momentos más significativos del encuentro.
    La escenificación de la Última Cena fue uno de los momentos más significativos del encuentro. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La convivencia familiar fue uno de los principales objetivos del encuentro.
    La convivencia familiar fue uno de los principales objetivos del encuentro. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El Padre Armando Durán fue el encargado de coordinar este tradicional encuentro religioso.
    El Padre Armando Durán fue el encargado de coordinar este tradicional encuentro religioso. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Eduardo Bernal recibió un reconocimiento al ser uno de los jóvenes que impartió un tema de manos de Estrella Anthonella Fonseca.
    Eduardo Bernal recibió un reconocimiento al ser uno de los jóvenes que impartió un tema de manos de Estrella Anthonella Fonseca. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Jóvenes participaron en la adoración al Santísimo como parte de los actos de reflexión.
    Jóvenes participaron en la adoración al Santísimo como parte de los actos de reflexión. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Dora y Montserrat Balleza, Elva Vega y Fernando Heras.
    Dora y Montserrat Balleza, Elva Vega y Fernando Heras. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Entre dinámicas y actividades religiosas, los jóvenes fortalecieron lazos de amistad.
    Entre dinámicas y actividades religiosas, los jóvenes fortalecieron lazos de amistad. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Jóvenes disfrutaron momentos de convivencia durante Pajuma 2026.
    Jóvenes disfrutaron momentos de convivencia durante Pajuma 2026. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La integración entre los participantes fue uno de los objetivos del encuentro.
    La integración entre los participantes fue uno de los objetivos del encuentro. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Hector Camberos fue uno de los temistas, aquí junto a Perla Rodríguez y Estrella Anthonella Fonseca.
    Hector Camberos fue uno de los temistas, aquí junto a Perla Rodríguez y Estrella Anthonella Fonseca. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Isamara Beltrán con su reconocimiento, el cual recibió de manos de Perla Rodríguez y Estrella Anthonella Fonseca.
    Isamara Beltrán con su reconocimiento, el cual recibió de manos de Perla Rodríguez y Estrella Anthonella Fonseca. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Con vestuario especial, los jóvenes dieron vida a las representaciones biblicas.
    Con vestuario especial, los jóvenes dieron vida a las representaciones biblicas. ( Fotos: Cortesía)
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