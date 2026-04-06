Pajuma 2026 reúne a jóvenes y familias en tres días de fe y convivencia

Bajo el lema “Cristo Vive, con él somos esperanza”, se realizó Pajuma 2026 en la cancha Germán Evers, donde durante tres días jóvenes y familias completas participaron en actividades enfocadas en fortalecer la fe y la convivencia durante la Semana Santa.

El programa incluyó la representación de diversos pasajes de la Biblia a través de cuadros evangélicos preparados principalmente por jóvenes, quienes con dedicación organizaron cada detalle de las escenificaciones para compartir mensajes de reflexión y esperanza entre los asistentes.

Asimismo, se realizaron momentos de alabanza mediante cantos religiosos que crearon un ambiente de espiritualidad y unión, donde los participantes pudieron expresar su fe a través de la música y la oración.

Este encuentro también destacó por la participación activa de los jóvenes, quienes encontraron en Pajuma un espacio para convivir sanamente y vivir de una manera diferente los días santos, reafirmando valores como el respeto, la solidaridad y el amor al prójimo.

Las familias también formaron parte fundamental del evento, ya que padres e hijos compartieron las actividades, fortaleciendo la unión familiar y recordando el verdadero sentido de la Semana Santa como un tiempo de reflexión y acercamiento a la fe.