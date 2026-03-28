Participan alumnos del Tec de Monterrey, en el primer I360 Summit

El Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, realizó la primera edición del I360 Summit, esto con el objetivo estrechar el vínculo entre la academia y los líderes del sector productivo.

El evento, fue diseñado como un espacio insignia para el programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas, reunió a estudiantes y directivos para discutir el futuro de la tecnología y la competitividad en la región.

Para ello, se contó con la presencia de líderes del sector productivo, entre ellos Adrián López, director general de Noroeste, Alberto Rodríguez, director general de Bekook, Verónica Aldana, gerente de Grupo Premier y Alfredo Cobarruvias, gerente nacional de Compras en Grupo Coppel.

Kimberly Mendívil García, directora del Programa de Ingeniería Industrial en el campus, destacó que este encuentro permite a los alumnos del Tec de Monterrey y de instituciones invitadas, como el Tecnológico Superior de Eldorado, constatar cómo sus proyectos de clase tienen un impacto real en las empresas líderes de Sinaloa.

Juntos, brindaron un análisis sobre el uso de la IA. El impacto de la Inteligencia Artificial fue uno de los temas centrales, al respecto Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, advirtió sobre los riesgos de usar herramientas de IA sin claridad estratégica, mencionando que la industria mediática ha sido la primera impactada, a veces con errores graves por falta de interpretación humana.

“Hay que dar dos pasitos para atrás antes de abordar cualquier tecnología para preguntarnos para qué la queremos”, señaló López Ortiz.

También durante el panel, expertos de sectores comercial minorista y el automotriz ofrecieron una visión crítica sobre la realidad tecnológica en México como Alfredo Covarrubias, gerente nacional de Compras en Grupo Coppel, calificó la madurez digital del país con un puntaje de apenas dos o tres de 10, señalando que la mayoría de las industrias se encuentran aún en una fase de exploración y autodescubrimiento.