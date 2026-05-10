Participan coleccionistas en la edición 35 de la Subastarte Masin 2026

Con el objetivo de continuar beneficiando al Museo de Arte de Sinaloa procurando fondos para su funcionamiento y mejoras, se realizó la edición 35 de la tradicional Subastarte MASIN 2026, organizada por la Sociendad de Amigos del Museo de Arte de Sinaloa, en conjunto con el Instituto Sinaloense de Cultura.

En esta nueva edición, se contó la participación de más de 47 artistas, entre consagrados, emergentes y artistas locales, presentando un lote de más de 57 piezas para ser subastadas en el evento.

Rosa Bertha Sañudo Álvarez, presidenta de la Sociedad de Amigos del Masin, manifestó que este 2026, el Museo de Arte de Sinaloa celebra 35 años de existencia, en los cuales ha desempeñado un papel determinante en la conformación de una oferta cultural sin precedentes en el ámbito de las artes visuales en nuestro estado, y es además, guardián de una importante colección de arte moderno mexicano así como de grandes artistas sinaloenses.

“Desde entonces, esta sociedad ha dado cumplimiento al compromiso de velar por el buen destino de este museo y el acervo que este resguarda y de constituirse como el principal procurador de apoyos y contribuciones por parte de la sociedad civil”, dijo.

Resaltó que hoy más que nunca, están convencidos de la importancia de contar con espacios de intercambio cultural que trasciendan e impacten en la vida todo sinaloense.