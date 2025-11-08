Participan desarrolladores de vivienda en el Tercer Foro Inmobiliario 2025

La Asociación de Inmobiliarios de Sinaloa realizó la tercera edición de su Foro Inmobiliario, edición 2025, el cual llevó por título Impacta y Vende, Evolución Inmobiliaria, reuniendo a empresarios y desarrolladores de vivienda en el auditorio MIA.

Julio César Ruiz Meza, presidente de AISIN, destacó que el foro representa la muestra de que el sector inmobiliario en Sinaloa está más fuerte y unido que nunca.

”Estamos muy emocionados porque se abordarán puntos importantes, el primero, la reactivación económica desde el sector inmobiliario, creando alianzas entre desarrolladores de vivienda y nosotros como asociación, logrando así desplazar sus productos, y generando una detonación de ventas”, señaló.

Otro tema, dijo, es la capacitación, contando para ello con seis ponentes locales y nacionales, quienes aportarán su granito de arena, su experiencia, que pueda ayudar a otros en su camino, para ser mucho más fuertes en este apartado.

”Este evento, va dirigido no solo a agantes inmobiliarios, también va a desarrolladores, notarios, peritos valuadores, arquitectos o ingenieros, a todas aquellos inversionistas que quieran saber si es buen tiempo para invertir, a ellos va dirigido este foro, del cual van a salir bien informados sobre lo que está pasando en este sector”, dijo.

Uno de los invitados fue el empresario Manuel Clouthier, quien compartió que el mercado de vivienda vertical en Mazatlán está en riesgo de colapsar, debido al aumento de construcciones y la caída en las ventas.

Durante su exposición titulada “Visión crítica de México, la economía y el mundo” detalló que el número de proyectos en Mazatlán creció de 89 a 142 entre 2022 y 2025, pero las ventas bajaron de manera considerable, lo que ha provocado un exceso de edificios con poca salida comercial.

También presentó un estudio que señala muestra que un inventario de vivienda vertical equivale a 32 meses de venta, pero en el segmento de departamentos con precios mayores a 3 millones de pesos, el inventario sube a 47 meses, cuando lo recomendable es no rebasar los 24.

Clouthier Carrillo advirtió que este nivel de sobreoferta ya coloca a Mazatlán en una burbuja inmobiliaria, pues hay más departamentos disponibles que compradores reales.

Aseguró que el sector inmobiliario en Sinaloa debe anticipar escenarios de largo plazo ante la incertidumbre económica y social.

“Anticipar los ciclos económicos, siempre dan señales desde antes. Siempre hay señales, nada más que casi nunca las queremos ver”, dijo