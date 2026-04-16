Participan empresarios en la charla ‘Competir con propósito’

Ante un contexto económico y social cada vez más desafiante, el modelo tradicional de hacer empresa está quedando atrás, destacó Luis Gerardo González López, director académico del Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey, dentro del evento Foro Talks del Foro Mar de Cortés, con la conferencia Competir con propósito: el nuevo rostro del capitalismo.

El especialista detalló en su exposición que una forma de competir desde un lugar diferente, tendría que ser desde el propósito, entendiendo que el mundo ha cambiado, tanto como las problemáticas como las expectativas de la sociedad y de los clientes han cambiado, y entonces las empresas tienen que moverse también”, señaló.

González López enfatizó que las empresas ya no pueden centrarse únicamente en la generación de ganancias, sino en un enfoque más amplio de valor.

“La riqueza puede ser entendida de otra manera, no solamente una riqueza financiera, sino también humana, social, natural y espiritual”, explicó, al destacar que estos elementos, aunque poco visibles, generan impacto real en las comunidades.

Ante una importante asistencia de empresarios invitados, el académico reconoció que el entorno actual es complejo, pero advirtió que muchos de los desafíos también provienen de estructuras internas que no han evolucionado.

Entre los principales retos, mencionó la gestión del talento, la integración de la cadena de valor y la capacidad de adaptación. En ese sentido, subrayó la importancia de construir empresas resilientes.

“Si nosotros construimos empresas más resilientes, con capacidad de adaptarse mejor a esos cambios, ahí podemos hacer una diferencia”, afirmó.

Finalmente detalló que el modelo presentado en su exposición se basa en cuatro ejes fundamentales: Propósito superior, Liderazgo consciente, Cultura organizacional de cuidado e Integración de todos los grupos de interés.