Participan en el primer Seminario de Economía Cultural y Creativa

El objetivo es fortalecer el vínculo entre cultura, empresa y desarrollo económico en Sinaloa, se realizó en el Masin el Primer Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026.

Evento donde se realizó la conferencia Industrias Culturales, elemento clave de la responsabilidad social de las empresas impartida por la especialista Claudia Santa-Ana Zaldívar, gestora y consultora en políticas culturales y economía cereativa para el desarrollo sostenible.

Durante la charla, la especialista detalló que las industrias culturales, todas aquellas actividades donde la creatividad se convierte en bienes o servicios, como el arte, el cine, el diseño o la música, se perfilan hoy como un eje estratégico para el desarrollo económico y la responsabilidad social empresarial.

La especialista explicó que este sector abarca un amplio conjunto de actividades: desde las artes visuales y escénicas, la artesanía y la gastronomía, hasta los medios audiovisuales, el diseño, los videojuegos y la producción editorial.

Subrayó que, pese a su relevancia, en México aún falta reconocer plenamente esta dimensión económica de la cultura y que oficialmente el país aporta cerca del tres por ciento del Producto Interno Bruto y estimaciones internacionales señalan que podría alcanzar hasta el seis por ciento, debido a que muchas actividades no se contabilizan.

“La economía creativa está ocupando el segundo lugar por encima de industrias, como en la construcción, la minería, la agricultura o el transporte y en México, se está generando 2, casi 3 por ciento de aportación al PIB. En México, en general, nos ha faltado todavía detonar mecanismos para atenderla en la dimensión económica de la cultura”, señaló la especialista.