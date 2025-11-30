Participan en la séptima edición de la carrera ‘Corro por sus sueños’

Con la participación de más de mil 500 corredores, Proeduca Sinaloa I.A.P realizó la séptima edición de su tradicional Carrera Corro por sus Sueños, evento que reunió a familias, niños, jóvenes y corredores experimentados, en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros y carreras infantiles.

Gabriela Espinoza Valenzuela, directora de Proeduca, compartió su satisfacción al ver la buena respuesta que tuvo esta nueva edición, la cual tiene como objetivo una buena causa, recaudar fondos para beneficiar a más 120 escuelas en todo el estado, en las que se imparten clases de emprendimiento infantil, talleres para padres de familia, entre otros.

”Hacen falta muchos fondos para el tema de educación, y esta edición participaron más de 50 empresas, haciendo donativos en efectivo y especie, más de mil 500 corredores que compraron su boleto, contando también con el apoyo de las autoridades para la realización de este evento deportivo familiar, instituciones educativas y público en general”, detalló Espinoza Valenzuela.

Agregó, que la cifra de participantes este año aumentó, de mil 200 en 2024 a mil 500 este 2025, así como también aumentó la cantidad de empresas participantes, lo que representa que hay mucha más gente que quiere apoyar a la educación.

“Este año, en Proeduca estuvimos trabajando en el tema educativo, pero mucha línea en la construcción de paz, que es algo que necesitamos mucho en la ciudad, además, Proeduca se ha estado posicionando como una de las asociaciones que hace las carreras más grandes aquí en la ciudad, y cada año deseamos crezca más”.

En cuanto a la recaudación, se espera que esta carrera logre recabar casi 1 millón de pesos, los cuales serán utilizados para beneficiar a más de mil 250 niños y niñas, dándoles material didáctico, además de realizar remodelaciones en algunas escuelas, el 80 por ciento de ellas en Culiacán, y el 20 por ciento restante en Mazatlán.