Participan en los festejos a Nuestra Señora de Fátima

Con oraciones por los enfermos, las personas desaparecidas y sus familias, la parroquia de Santa María de América celebró la Santa Misa de Sanación, como una de las actividades más significativas de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima.

Esta celebración religiosa reunió a decenas de fieles que acudieron al templo para formar parte de esta jornada de fe, la cual estuvo a cargo del padre Vicente Alberto Beltrán Alarcón, quien dirigió un mensaje centrado en la esperanza, fortaleza espiritual y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles de salud o de ausencia de su ser querido.