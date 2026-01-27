Participan especialistas en el primer Simposio de Nutrición Continua en Culiacán

Para celebrar el Día del Nutriólogo, la Coordinación para el Fomento de la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa y Centro de Investigación y Nutrición Continua, realizó el primer Simposio de Nutrición Continua: Vamos a celebrar la ciencia de la Nutrición.

María Fernanda Salomón Benítez, directora general del Centro de Investigación y Nutrición Continua, compartió que este evento reúne a más de 300 especialistas en nutrición, donde se impartieron cuatro charlas magistrales, con la presencia de invitados conferencistas especiales, quienes impartieron temas de vital importancia y herramientas en el área de la nutrición para su práctica diaria.

”Esta es la primera vez que realizamos este simposio, reuniendo al gremio de nutriólogos en Sinaloa, desde instituciones públicas, privadas, hasta aquellos que se dedican a la investigación, representando esto una gran celebración para el gremio, con el pleno de objetivo de que el nutriólogo siga aprendiendo, capacitándose, y sobre todo, que apoye en crear estrategias que ayuden a mejorar pronósticos de salud o enfermedad en nuestra población, porque la nutrición es el pilar de nuestra salud”, detalló Salomón Benítez.

Al evento que se realizó en el auditorio de Cobaes número 1, acudieron nutriólogos de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, así como de la Universidad de Hidalgo, entre otros.

El evento estuvo encabezado por Carlos Karam Quiñones, director general de CONFIE, y los diputados locales Manuel de Jesús GuerGuadalupedalaupe Santana.