Participan más de 30 empresas en el Summit Inmobiliario AISIN Sinaloa 2026

Con la participación de alrededor de 30 empresas, conferencias especializadas y espacios de vinculación empresarial, se realizó el Summit Inmobiliario AISIN Sinaloa 2026, un encuentro que busca fortalecer al sector y generar nuevas oportunidades de crecimiento para la industria en el estado.

El evento, organizado por la Asociación de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa (AISIN) y presentado por Assenza Desarrollos, tuvo como sede el Club Deportivo Coppel, en Culiacán, donde se dieron cita asesores, desarrolladores, patrocinadores y profesionales relacionados con el mercado inmobiliario.

Manuel Ramiro Salcedo, presidente de AISIN, destacó que esta cuarta edición representa una evolución de los encuentros que anteriormente organizaba la asociación, al ofrecer un espacio más amplio para la interacción, el intercambio de conocimientos y la generación de alianzas comerciales.

“Lo que buscábamos era precisamente la interacción. En este ecosistema estamos propiciando el ambiente donde se generen mayores interconexiones, mayores negocios que surjan a partir de este evento”, expresó.

Señaló que la respuesta superó las expectativas de los organizadores, quienes contemplaban inicialmente la participación de 25 patrocinadores y finalmente reunieron alrededor de 30 empresas.