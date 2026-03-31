Pascua Infantil fortalece valores cristianos en la niñez

Con el propósito de fomentar los valores cristianos y reforzar el significado de la Semana Santa, se realiza la Pascua Infantil 2026 en la Casa Pastoral de la Fe, donde participan cerca de 150 niños y adolescentes.

Durante tres días, los asistentes participaron en dinámicas, temas formativos y representaciones bíblicas adaptadas a sus edades, con el objetivo de fortalecer su formación espiritual.

Rosalba Salgado Lizárraga, coordinadora de la catequesis infantil de Catedral, señaló que la intención es que los menores comprendan el verdadero sentido de estas fechas religiosas y su importancia dentro de la fe católica.

Además de las actividades educativas, los participantes también realizan juegos y representaciones evangélicas como el viacrucis y la resurrección de Jesús, lo que permite reforzar el aprendizaje de una manera dinámica.

El programa, que se ha mantenido por más de una década, continúa registrando buena participación de la comunidad, consolidándose como un espacio de formación y convivencia para la niñez y adolescencia.