Gente
|
Fe católica

Pascua Infantil fortalece valores cristianos en la niñez

Alrededor de 150 menores participan en actividades formativas y recreativas para comprender el significado de la Semana Santa.
Marisela González |
31/03/2026 11:51
31/03/2026 11:51

Con el propósito de fomentar los valores cristianos y reforzar el significado de la Semana Santa, se realiza la Pascua Infantil 2026 en la Casa Pastoral de la Fe, donde participan cerca de 150 niños y adolescentes.

Durante tres días, los asistentes participaron en dinámicas, temas formativos y representaciones bíblicas adaptadas a sus edades, con el objetivo de fortalecer su formación espiritual.

Rosalba Salgado Lizárraga, coordinadora de la catequesis infantil de Catedral, señaló que la intención es que los menores comprendan el verdadero sentido de estas fechas religiosas y su importancia dentro de la fe católica.

Además de las actividades educativas, los participantes también realizan juegos y representaciones evangélicas como el viacrucis y la resurrección de Jesús, lo que permite reforzar el aprendizaje de una manera dinámica.

El programa, que se ha mantenido por más de una década, continúa registrando buena participación de la comunidad, consolidándose como un espacio de formación y convivencia para la niñez y adolescencia.

  • $!El Padre Armando Durán entre los pequeños Abel Francisco Alcantar, Madelyn del Ángel Mendoza, Lizeth Salgado, Hugo de la Cruz, Santiago Pulido, Kaled Gabriel Pérez y Joshue Alessandro Noriega.
    El Padre Armando Durán entre los pequeños Abel Francisco Alcantar, Madelyn del Ángel Mendoza, Lizeth Salgado, Hugo de la Cruz, Santiago Pulido, Kaled Gabriel Pérez y Joshue Alessandro Noriega. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Evelin Janette Camacho y Alondra Osuna.
    Evelin Janette Camacho y Alondra Osuna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrea Elizondo, Camila Hasell Rodríguez y Natalia Rendón.
    Andrea Elizondo, Camila Hasell Rodríguez y Natalia Rendón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Paulette Bastidas y Alexia Millán.
    Paulette Bastidas y Alexia Millán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Antonella, Alejandra, Kendra, Aurora y Romina.
    Antonella, Alejandra, Kendra, Aurora y Romina. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Renata Ramírez y Luis Erunes Morán.
    Renata Ramírez y Luis Erunes Morán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marely Millán, Evolet Chávez, Iris Chávez y Noemi Partida.
    Marely Millán, Evolet Chávez, Iris Chávez y Noemi Partida. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Izel Guadalupe Delgadillo, Aitana Delgadillo y Tabatha Adeline Dávalos.
    Izel Guadalupe Delgadillo, Aitana Delgadillo y Tabatha Adeline Dávalos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Paula Regina Bustos, Sara Bustos y Monserrat Guadalupe Rodríguez.
    Paula Regina Bustos, Sara Bustos y Monserrat Guadalupe Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Samuel Emilio Ruelas, Edwin David Elguera, Pablo de Jesús Ledesma, Santiago Isaac Ramos y Eduardo Francisco Miranda.
    Samuel Emilio Ruelas, Edwin David Elguera, Pablo de Jesús Ledesma, Santiago Isaac Ramos y Eduardo Francisco Miranda. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ivana Elizabeth Ortega y Sofía Arrioja.
    Ivana Elizabeth Ortega y Sofía Arrioja. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!A través de representaciones bíblicas, los menores conocen el significado de la Semana Santa.
    A través de representaciones bíblicas, los menores conocen el significado de la Semana Santa. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Pascua
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube