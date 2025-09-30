Gente
Plasman fotógrafos de Noroeste el último año en Sinaloa en exposición

La muestra que celebra el 52 aniversario del grupo editorial se exhibe durante una semana en el Tec de Monterrey
30/09/2025 23:21
Todo un año narrado en imágenes, de hechos que han sacudido Culiacán y Mazatlán plasmaron fotoperiodistas de Noroeste en la exposición que celebra el 52 aniversario, que se inauguró en el Tec de Monterrey, donde se exhibirá durante una semana.

Se trata de fotografías de Alejandro Escobar, Jesús Verdugo, Alfredo Quintero, Analiz Hernández, Humberto Quintero, Martín Urista, Romario Sánchez, Juvencio Villanueva, Carlos Zataráin y Adán Valdovines sobre hechos que aparecieron en las páginas y las multiplataformas de Noroeste en el último año.

Son imágenes que muestran hechos relacionados con la violencia que se ha recrudecido en el estado, los bloqueos carreteros y por las calles, operativos por tierra y aire, marchas, manifestaciones, niños y jóvenes siendo testigos de hechos violentos en estacionamientos de supermercados.

Fotografías que muestran los inicios de esta guerra, la valentía de los socorristas, de los agentes auxiliando a mujeres con hijos, durante enfrentamientos entre grupos armados y militares, madres cubriendo los ojos de niños al salir del supermercado para evitar que vea cadáveres. operativos militares en desmantelamientos de laboratorios, rastreadoras buscando a sus seres queridos, otras muestran el vacío de las calles.

Imágenes crudas, fuertes, de los últimos meses que han vivido los sinaloenses. Pero también hay fiesta, tradición, amaneceres. Los fotógrafos plasmaron imágenes del Carnaval de Mazatlán, amaneceres, la fiesta futbolera y hasta la boda de Brianda Lizárraga.

La muestra se inauguró por Alejandra Larrondo, en representación del director general del Tec de Monterrey, Richard Huett, y Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste.

Estuvieron presentes además los fotoperiodistas Alejandro Escobar, Martín Urista y Jesús Verdugo.

